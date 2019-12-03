《華爾街內望》美國恢復對巴西及阿根廷鋼鋁徵稅，道指收低近１％

《經濟通通訊社３日專訊》美國製造業數據疲弱，加上新的貿易憂慮令投資者者擔心，再者

特朗普恢復對巴西和阿根廷鋼鋁產品加徵關稅，美國股市周一（２日）由上周歷史高位回落。

道指跌２６７點或０﹒９５％，報２７７８４點。標指跌２７點或０﹒８６％，報３１１３

點。納指跌９７點或１﹒１２％，至８５６７點。

美國供應管理協會（ＩＳＭ）數據顯示，上月美國製造業活動連續第四個月萎縮，令人擔心

美國已出現歷史上持續時間最長的經濟擴張，更可能正在失去動力。

不過繼感恩節和黑色星期五線上銷售額創１１６億美元後，「網絡星期一」的銷售額亦有望

創新高。

另外美國總統特朗普表示，將恢復對巴西和阿根廷進口的鋼鋁產品徵收關稅，提振部分美國

鋼鐵公司股價。

市場認為這可能是一個最新的跡象，表明美國與其全球貿易夥伴之間的多邊貿易戰將繼續主

導市場走勢，阻礙全球經濟增長。不過據不具名白官高級顧問表示，與中國的協議仍有可能在今

年年底前達成。

個股方面，ＵＳ Ｓｔｅｅｌ和ＡＫ Ｓｔｅｅｌ分別錄得４﹒２％和４﹒７％的漲幅。

Ｒｏｋｕ股價暴跌１５﹒２％，因為大摩將其評級下調至「減持」。

十年期美債收益率沒有受到經濟數據影響，維持稍早大部分漲幅，最終收報１﹒８２８％。

（ａｌ）

