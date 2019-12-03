《經濟通通訊社３日專訊》華府周一（２日）表示，擬對法國２４億美元的法國進口貨品徵
收最高１００％關稅，試圖報復法國新徵收的數碼服務稅，損害美國科技公司利益。
美國貿易代表處指，調查發現法國的數碼服務稅不符合現時的國際徵稅政策，對美國科技公
司帶來負擔沉重，如Ａｌｐｈａｂｅｔ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、蘋果及亞馬遜。
美國貿易代表萊特希澤亦指，華府目前亦正研究是否對奧地利、意大利、土耳其的數碼服務
稅展開同樣的調查。
今次受影響的貨品稅包括手袋、奶酪及其他產品。（ａｌ）
03/12/2019 09:09
【貿易開戰】美擬對２４億美元法國貨徵全額關稅，報復數碼服務稅
《經濟通通訊社３日專訊》華府周一（２日）表示，擬對法國２４億美元的法國進口貨品徵
收最高１００％關稅，試圖報復法國新徵收的數碼服務稅，損害美國科技公司利益。
美國貿易代表處指，調查發現法國的數碼服務稅不符合現時的國際徵稅政策，對美國科技公
司帶來負擔沉重，如Ａｌｐｈａｂｅｔ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、蘋果及亞馬遜。
美國貿易代表萊特希澤亦指，華府目前亦正研究是否對奧地利、意大利、土耳其的數碼服務
稅展開同樣的調查。
今次受影響的貨品稅包括手袋、奶酪及其他產品。（ａｌ）
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