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即市新聞

03/12/2019 13:15

【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

　　《經濟通通訊社３日專訊》昨日兩隻藍籌中電（００００２）及旺旺（００１５１）於同日
除淨，兩者均暫錄得升幅，前者現升０﹒２５％，報８０﹒０５元；後者漲１﹒３４％，報
６﹒７９元，盤中高見６﹒８５元，創逾１７個月高。另外，中生製藥（０１１７７）將於下周
二（１０日）除淨，派第三次中期息２仙，連跌四日累挫１０﹒２％後，現反彈０﹒９９％，報
１０﹒１６元。
　　上市公司除了派息外，每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過
戶日期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，股價因而波幅加大，投資
應加以留意。

　表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：　
　
上市公司（編號）　　　　　事項　　　　除淨╱生效　　　　　截止過戶　　　　開始買賣
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
寶龍地產（０１２３８）　每一百股可優　　５╱１２　　　　　９╱１２　　　　　　－
　　　　　　　　　　　　先認購一股寶龍商業管理股份
金粵控股（０００７０）　五供九，　　　２３╱１２　３０╱１２－３╱１　　　３１╱１　
　　　　　　　　　　　　供股價１２仙
中國汽車內飾（００４８）五合一　　　　２７╱１２　　　　　　－　　　　　　　　－　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
註：以各公司最新公布為準　
　
表列１個月內藍籌股除息日期：　

藍籌股　　　　　（編號）　　　　　　　　派息　　　　　　　　　　　　　　　除淨日期　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中國生物製藥　　（０１１７７）　　第三次中期息２仙　　　　　　　　　　　　１０╱１２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｔｔ）

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