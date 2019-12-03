【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社３日專訊》昨日兩隻藍籌中電（００００２）及旺旺（００１５１）於同日

除淨，兩者均暫錄得升幅，前者現升０﹒２５％，報８０﹒０５元；後者漲１﹒３４％，報

６﹒７９元，盤中高見６﹒８５元，創逾１７個月高。另外，中生製藥（０１１７７）將於下周

二（１０日）除淨，派第三次中期息２仙，連跌四日累挫１０﹒２％後，現反彈０﹒９９％，報

１０﹒１６元。

上市公司除了派息外，每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過

戶日期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，股價因而波幅加大，投資

應加以留意。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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寶龍地產（０１２３８） 每一百股可優 ５╱１２ ９╱１２ －

先認購一股寶龍商業管理股份

金粵控股（０００７０） 五供九， ２３╱１２ ３０╱１２－３╱１ ３１╱１

供股價１２仙

中國汽車內飾（００４８）五合一 ２７╱１２ － －

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註：以各公司最新公布為準



表列１個月內藍籌股除息日期：



藍籌股 （編號） 派息 除淨日期

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中國生物製藥 （０１１７７） 第三次中期息２仙 １０╱１２

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