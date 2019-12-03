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即市新聞

03/12/2019 09:35

外圍股市隔晚急挫，港股跌幅擴至３４５點報２６０９９近兩個月低

　　《經濟通通訊社３日專訊》歐美股市隔晚（２日）急挫，法國及德國股市更收跌近２％；美
國總統特朗普昨日更表示，將恢復對巴西和阿根廷進口的鋼鋁產品徵收關稅，市場憂慮貿易戰戰
線會不斷擴大，拖累美股全線受壓。港股今早跟隨外圍低開１２８點，隨著多隻重磅股因後市表
現恐繼續受壓下率先捱沽，港股跌幅擴至３４５點或１﹒３１％，報２６０９９點，最低曾見
２６０８２點，創近兩個月低。主板成交６６﹒４４億元。國指報１０２５６，下跌１０７點或
下跌１﹒０４％。
　　上證綜指報２８６２，下跌１３點或下跌０﹒４６％，成交８９﹒０２億元人民幣。
　　深成指報９５７６，下跌２９點或下跌０﹒３０％，成交１５４﹒９６億元人民幣。
　　
　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　５７﹒５５元　　　下跌１﹒４６％
　　港交所　（００３８８）　　２４５﹒６０元　　　下跌０﹒８１％
　　騰訊控股（００７００）　　３２７﹒８０元　　　下跌１﹒５６％
　　建設銀行（００９３９）　　　　６﹒１５元　　　下跌１﹒２８％
　　中國移動（００９４１）　　　５８﹒６０元　　　下跌１﹒２６％
　　友邦保險（０１２９９）　　　７７﹒５５元　　　下跌１﹒７１％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　５﹒５２元　　　下跌０﹒７２％
　　中國平安（０２３１８）　　　８８﹒５０元　　　下跌１﹒１７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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