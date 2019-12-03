外圍股市隔晚急挫，港股跌幅擴至３４５點報２６０９９近兩個月低

《經濟通通訊社３日專訊》歐美股市隔晚（２日）急挫，法國及德國股市更收跌近２％；美

國總統特朗普昨日更表示，將恢復對巴西和阿根廷進口的鋼鋁產品徵收關稅，市場憂慮貿易戰戰

線會不斷擴大，拖累美股全線受壓。港股今早跟隨外圍低開１２８點，隨著多隻重磅股因後市表

現恐繼續受壓下率先捱沽，港股跌幅擴至３４５點或１﹒３１％，報２６０９９點，最低曾見

２６０８２點，創近兩個月低。主板成交６６﹒４４億元。國指報１０２５６，下跌１０７點或

下跌１﹒０４％。

上證綜指報２８６２，下跌１３點或下跌０﹒４６％，成交８９﹒０２億元人民幣。

深成指報９５７６，下跌２９點或下跌０﹒３０％，成交１５４﹒９６億元人民幣。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ５７﹒５５元 下跌１﹒４６％

港交所 （００３８８） ２４５﹒６０元 下跌０﹒８１％

騰訊控股（００７００） ３２７﹒８０元 下跌１﹒５６％

建設銀行（００９３９） ６﹒１５元 下跌１﹒２８％

中國移動（００９４１） ５８﹒６０元 下跌１﹒２６％

友邦保險（０１２９９） ７７﹒５５元 下跌１﹒７１％

工商銀行（０１３９８） ５﹒５２元 下跌０﹒７２％

中國平安（０２３１８） ８８﹒５０元 下跌１﹒１７％

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