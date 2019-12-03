《盤後部署》港股短期仍受外憂內患影響，或穿上月低位２６２００

《經濟通通訊社３日專訊》美國決定對巴西及阿根廷進口的鋼鋁產品重徵關稅，而中美貿談

進展仍充滿陰霾，加上美國ＩＳＭ上月製造業指數意外萎縮，美股三大指數隔晚（２日）全線下

挫，拖累港股今早低開１２８點或０﹒５％，報２６３１５點。

重磅股及本地地產股開市後沽壓加劇，令恆指曾最多急插３８１點，低見２６０６３點，創

近兩個月低，險守二萬六關。及後重磅股、中資金融及中資電訊股跌幅收窄，最終恆指收復大部

分失地，收報２６３９１點，跌５３點或跌０﹒２０％，主板成交７１２﹒４８億元。國企指數

報１０３５５點，跌７點或跌０﹒０８％。

Ａ股止跌回升，上證綜指收報２８８４點，升８點或升０﹒３１％，成交１３５２﹒７９億

人民幣。深成指收報９６５７點，升５２點或升０﹒５５％，成交２１１７﹒９０億人民幣。



＊為維持經濟擴張，法興預期聯儲局維持寬鬆立場＊



法興報告指出，估計於明年年底，美國１０年期國債收益率或將隨著美國經濟步入衰退而降

至１﹒２％的紀錄低點，因為聯儲局或會為刺激通脹而在明年上半年降息整整一個百分點，資金

自然流入債市避險。該行又指，債市行情或反映出預期聯儲局會維持利率不變，惟隨著美國經濟

連續擴張１０年，聯儲局會傾向於採取更加寬鬆的政策立場，故估計明年美國國債收益率會持續

下行，反映經濟或繼續變差。

中美貿易爭端持續，令全球貿易增速或創近１０年新低。安聯集團（Ａｌｌｉａｎｚ）旗下

貿易信用保險公司裕利安宜（Ｅｕｌｅｒ Ｈｅｒｍｅｓ）周二（２日）發表報告指，今年全球

商品與服務貿易增速可能創近１０年來最低，增長或只有１﹒５％。當中，中國、德國及本港在

貿易增長放緩的情況下，分別損失６７０億、６２０億及５００億美元的貿易收益。

報告又指，全球貿易最差之時或已過去，但預計明年全球貿易較難大幅反彈，增速只會略為

加快至１﹒７％。即使中美最終簽訂首階段協議，但關稅措施及明年美國大選依然持續威脅全球

貿易增長。



＊技術上現轉淡訊號，港股或回補十月初上升裂口＊



美國總統特朗普上周正式簽署《香港人權與民主法案》，中國其後祭出反制手段，包括禁止

美艦訪港和制裁非政府組織，反映中美貿談依然充滿波瀾。若短期中美再現重大摩擦及本港示威

重燃，港股短期難言樂觀。

雖然中國日前公布的製造業ＰＭＩ勝市場預期兼重上榮枯分界線，但市場對此反應不大，中

港股市並沒有因此錄得較為明顯的反彈，或反映市場認為貿易戰對中國經濟的影響仍將會逐漸浮

現。事實上，ＰＭＩ數據造好，不排除是美國企業趕及在本月１５日美國向中國商品加徵關稅限

期前，向國內出口企業大量採購有關，因此１２月製造業ＰＭＩ有很大可能再度跌穿榮枯分界線

。

外圍消息依然主導大市方向下，港股本日險守二萬六關，惟短期走勢未見樂觀，而技術上更

出現轉淡訊號。現時ＭＡＣＤ的熊差距出現擴闊跡象，加上快步ＳＴＣ的％Ｋ線已經跌穿％Ｄ線

並繼續向下，反映短期仍然會繼續受壓。若短期本港的外憂內患情況沒有改善，甚至轉趨嚴重，

港股難言有能力守穩上月低位２６２００點，繼而補回十月初的闊約１６６點的上升裂口，暫以

該裂口底部２５８０９點作支持。（ｋｓ）

