《談國論企－黎偉成》內需促製造業生產重新擴張

《談國論企》中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）於２０１９年１１月份再度重返臨界點以

上的擴張佳態，止住過去５個月的收縮劣況，該受惠於主要原材料購進價格使出廠價格同步回落

，刺激與境內有關的新訂單明顯好轉，而出口新訂單即使尚處收縮之境，仍見改善，由是生產經

營活動指數亦見改善。結合服務業、建築業為主非製造業指數同樣有所提升，初步意味美國所掀

貿戰對華的衝擊似乎未有預期般嚴重，強化中國堅持原則作貿談。



＊出廠價格隨原材料購進價回落有良效＊



來自國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＦ）聯合發布的最新資料

，製造業採購經理指數在２０１９年１１月份達５０﹒２（見表），較１０月份的４９﹒３大幅

提升０﹒９個百分點，更是自５月份跌破臨界點５０以來的首次重返５０的擴張水平。

製造業生產之能夠再度有明顯改善，乃受惠於（一）有強烈的內需支持，因新訂單無疑由臨

界點以下的收縮，重返這之上的擴張，並非受到（Ｉ）出口新訂單的強力支持，因此項之分類指

數於１１月份所達４８﹒８，較對上一個月之數高１﹒８個百點，也只是補回１０月份４７環比

低１﹒２個百分點所失之餘，仍處於收縮之況，此與（ＩＩ）製造業整體新訂單於１１月份環比

大升１﹒７固百分點，達５１﹒３而重返臨界點上方的擴張情況，顯然並不相配，由是可解讀為

：內需轉強，始使製造業的整體新訂單即使在出口新單續收縮情況底下，仍能夠扭轉乾坤之因。

尤其是特朗普要在９月１日對華輸美未加徵關稅的商品分兩個階段加徵，進一步破壞了中、

美兩國經貿的氣氛，和擾亂正常的聯繫及活動，使中國對美的出口新訂單始終處於收縮水平，故

新訂單之能夠由跌轉升，內需轉強，有十分重大的啟示。

由是（ＩＩＩ）與貿易相關的進口新訂單，發展步步向穩，因分類指數於２０１９年１１月

份持平於對上一個月的４９﹒８，相對於１０月份之數增升１﹒１個百分點。連同１０月份即使

仍處遠離臨的４６﹒９較大收縮水平，是月環比跌０﹒２個百分點。

但（ＩＶ）在手訂單有待改善，分類指數持平於對上一個月的４４﹒９分類指數，持平於

１０月份環比增長０﹒２個百分點至４４﹒９，相對於９月份環比減少０﹒１個百分點至

４４﹒７和８月份升０﹒１個百分點，７月份增０﹒２個百分點至４４﹒７，尚可接受，問題是

此數仍遠低於臨界點，很有必要努力改進。

正正因為內需不斷改善，故（二）製造業的生產擴張力度，也告明顯提升，分類指數於１１

月份時達５２﹒６，環比增長１﹒８個，１０月份所達５０﹒８環比回落１﹒５個百分點，而９

月份５２﹒３環比回升０﹒４個百分點，８月份５１﹒９環比回落０﹒２個百分點、７月份

５２﹒１環比升０﹒８個百分點。



＊原材料購進價續回有利擴大競爭能力＊



同樣值得注視的，有（三）原材料庫存分類指數於１１月達４９，較上月高０﹒６個百分點

，１０月份環比回落０﹒２個百分點４７﹒６，而９月環比回升０﹒１個百分點，８月份回落０

﹒５個百分點和７月份４８環比跌０﹒２個百分點，相當反覆。

再結合（四）產品庫存分類指數於１１月份之數４６﹒４０﹒３，為環比增長０﹒３個百分

點４６﹒４０﹒３１０月份回落至４６﹒７，環比跌０﹒４個百分點，而９月份４７﹒１環比回

落０﹒７個百分點，銷情尚可。此處好現象。

（五）從業人員分類指數持平於１０月份的４７﹒３環比之數，有利於緩和生產之劣態。

但（六）主要原材料購進價格分類指數於２０１９年１１月份達４９，環比回落增長０﹒６

，形態不太差，

至於（七）生產經營活動預期指數，於２０１９年１１月份達５４﹒９，環比增長０﹒７個

百分點，而１０月份達５４﹒２，環比低０﹒２個百分點，相對於９月份５４﹒４環比升１﹒１

個百分點，而８月份５３﹒３環比跌０﹒３個百分點和７月份５３﹒６環比回升０﹒２個百分點

，廠商對經營前景的看法仍然反覆。

由是中共第１９屆中央委員會第四次會議（簡稱四中全會）公報，談及經濟時指出要’堅持

和完善社會主義基本經濟制度’，以推動經濟高質量發展，強調公有制的重要性和以此與多種所

有制經濟共同發展，予人以新的和強有力的憧憬。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）



指數 月環比（個分點）

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１１月╱２０１９ ５２﹒３ ＋０﹒９

１０月╱２０１９ ４９﹒３ －０﹒５

９月╱２０１９ ４９﹒８ ＋０﹒３

８月╱２０１９ ４９﹒５ －０﹒２

７月╱２０１９ ４９﹒３ ＋０﹒３

６月╱２０１９ ４９﹒４ 持平

５月╱２０１９ ４９﹒４ －０﹒７

４月╱２０１９ ５０﹒１ －０﹒４

３月╱２０１９ ５０﹒５ ＋１﹒３

２月╱２０１９ ４９﹒２ －０﹒３

１月╱２０１９ ４９﹒５ ＋０﹒１

１２月╱２０１８ ４９﹒４ －０﹒６

１１月╱２０１８ ５０﹒０ －０﹒２

１０月╱２０１８ ５０﹒２ －０﹒６

９月╱２０１８ ５０﹒８ －０﹒５

８月╱２０１８ ５１﹒３ ＋０﹒１

７月╱２０１８ ５１﹒２ －０﹒２

６月╱２０１８ ５１﹒５ －０﹒４

１２月╱２０１７ ５１﹒６ －０﹒２

１２月╱２０１６ ５１﹒４ －０﹒２

１２月╱２０１５ ４９﹒７ ＋０﹒１

１２月╱２０１４ ５０﹒１ －０﹒２

１２月╱２０１３ ５１﹒０ －０﹒４

１２月╱２０１２ ５０﹒６ 持平

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資料來源：中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＰ）及國家統計局服務業調查中心

資料整理：黎偉成

