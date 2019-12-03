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即市新聞

03/12/2019 10:10

《異動股》快餐帝國（１８４３）昨急漲近九成後，現回吐近三成

　　《經濟通通訊社３日專訊》快餐帝國（０１８４３）上周五（２９日）收市後公布中期業績
純利升５倍，昨日受消息帶動下股價急漲８６﹒８４％，惟現價回吐２９﹒５８％，報
０﹒５元，盤中低見０﹒４７元；成交約１﹒４１億股，涉資７８８９萬元。
　　現時，恆生指數報２６２４６點，跌１９８點或跌０﹒７５％，主板成交１９２﹒５２億元
。國企指數報１０３１９點，跌４４點或跌０﹒４３％。
　　上證綜合指數報２８６３點，跌１２點或跌０﹒４５％，成交３６８﹒９７億元人民幣。
　　深證成份指數報９５６７點，跌３８點或跌０﹒４０％，成交６３１﹒０９億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　快餐帝國（０１８４３）　　　　０﹒５０元　　　跌２９﹒５８％
　　味千　　（００５３８）　　　　２﹒４０元　　　跌　３﹒２３％
　　大家樂　（００３４１）　　　１９﹒０４元　　　跌　１﹒５５％
　　大快活　（０００５２）　　　２０﹒６０元　　　跌　１﹒４４％
　　翠華控股（０１３１４）　　　　０﹒４２元　　　跌　１﹒１８％
　　海底撈　（０６８６２）　　　３３﹒５０元　　　跌　１﹒１８％
　　太興集團（０６８１１）　　　　１﹒６５元　　　跌　０﹒６０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

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