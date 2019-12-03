《異動股》快餐帝國（１８４３）昨急漲近九成後，現回吐近三成

《經濟通通訊社３日專訊》快餐帝國（０１８４３）上周五（２９日）收市後公布中期業績

純利升５倍，昨日受消息帶動下股價急漲８６﹒８４％，惟現價回吐２９﹒５８％，報

０﹒５元，盤中低見０﹒４７元；成交約１﹒４１億股，涉資７８８９萬元。

現時，恆生指數報２６２４６點，跌１９８點或跌０﹒７５％，主板成交１９２﹒５２億元

。國企指數報１０３１９點，跌４４點或跌０﹒４３％。

上證綜合指數報２８６３點，跌１２點或跌０﹒４５％，成交３６８﹒９７億元人民幣。

深證成份指數報９５６７點，跌３８點或跌０﹒４０％，成交６３１﹒０９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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快餐帝國（０１８４３） ０﹒５０元 跌２９﹒５８％

味千 （００５３８） ２﹒４０元 跌 ３﹒２３％

大家樂 （００３４１） １９﹒０４元 跌 １﹒５５％

大快活 （０００５２） ２０﹒６０元 跌 １﹒４４％

翠華控股（０１３１４） ０﹒４２元 跌 １﹒１８％

海底撈 （０６８６２） ３３﹒５０元 跌 １﹒１８％

太興集團（０６８１１） １﹒６５元 跌 ０﹒６０％

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（ｆｚ）

