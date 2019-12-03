【科創板】中證監同意華特氣體、龍軟科技科創板ＩＰＯ註冊

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３日上海專電》中證監公布，同意廣東華特氣體股份有限公

司、北京龍軟科技股份有限公司科創板首次公開發行股票註冊。

其中，廣東華特氣體從事氣體及氣體設備的研發和生產。公司於２０１７年２月登陸新三板

，於２０１８年４月１６日從新三板摘牌謀求Ａ股上市。

龍軟科技主營業務是為煤炭工業的安全生產、智能開採提供工業應用及全業務流程信息化整

體解決方案。公司曾於２０１５年１２月２日在全國股轉系統掛牌；２０１８年１０月１０日，

公司終止掛牌。

