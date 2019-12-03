《午市前瞻》料美會再延徵關稅，恒指續於二萬六至２７２００波動

《經濟通通訊社３日專訊》美國將恢復對巴西及阿根廷進口的鋼鋁產品徵收關稅，同時中美

貿談前景懸疑未決，加上美國ＩＳＭ上月製造業指數意外下跌，美股三大指數隔晚（２日）全線

回落，拖累港股今早低開１２８點或０﹒５％，報２６３１５點。

重磅股及本地地產股開市後跌勢加劇，令恆指曾最多急插３８１點，低見２６０６３點創近

兩個月低，險守二萬六關。及後重磅股、中資金融及中資電訊股跌幅收窄，令恆指跌勢不斷收窄

，最多僅跌２０點，半日高見２６４２４點。最終恆指半日收報２６４０５點，軟３８點或０﹒

１５％，主板成交４１０﹒７６億元。國企指數報１０３８０點，升１６點或０﹒１６％。

Ａ股同走軟，上證綜指報２８７２，跌３點或跌０﹒１１％，成交７５７﹒２４億人民幣。

深成指報９５７９，跌２５點或跌０﹒２７％，成交１１９５﹒８７億人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）軟０﹒６６％，報３３０﹒８元；友邦（０１２９９）跌

０﹒１９％，報７８﹒７５元；平保（０２３１８）漲１﹒０１％，報９０﹒４５元；匯控

（００００５）跌０﹒８６％，報５７﹒９元；港交所（００３８８）走高０﹒４８％，報

２４８﹒８元。



＊手機設備股受捧瑞聲領漲藍籌，申洲獲大和唱好＊



手機設備股逆市有資金追捧。富智康（０２０３８）全資附屬公司Ｗｏｎｄｅｒｆｕｌ

Ｓｔａｒｓ，將注資１億美元予印度附屬附屬公司Ｒｉｓｉｎｇ Ｓｔａｒｓ作多種用途，刺激

股價飆６﹒９２％，報１﹒３９元；舜宇（０２３８２）升１﹒３３％，報１２９﹒８元；瑞聲

（０２０１８）漲３﹒１４％，報５５﹒８元，為表現最佳藍籌；丘鈦（０１４７８）升

１﹒８９％，報１１﹒８８元；比亞迪電子（００２８５）揚０﹒４３％，報１４﹒０４元。

部分消費股逆市見鑊氣。大和指申洲（０２３１３）在越南柬埔寨產能提升，看好其

２０２０至２０２１年的預測營收和核心每股盈利提高１至２％，半日升１﹒５４％，報

１０５﹒２元；滔搏（０６１１０）彈２﹒６％，報９﹒０８元；安踏（０２０２０）走高

１﹒３５％，報７４﹒８５元；百威亞太（０１８７６）揚１﹒４２％，報２８﹒６元；青啤

（００１６８）漲１﹒１３％，報４９﹒３元。萬洲（００２８８）走低２﹒２１％，報

７﹒９７元，為表現最差藍籌。

新經濟股捱沽。阿里巴巴（０９９８８）走低１﹒４３％，報１９２﹒７元；美團

（０３６９０）跌１﹒３４％，報１０３﹒３元；小米（０１８１０）升０﹒９％，報９﹒０１

元；平安好醫生（０１８３３）升０﹒４８％，報５２﹒０５元；閱文（００７７２）軟

０﹒１７％，報３０元。



＊中央欲檢討工業原材料價急漲原因，水泥股普跌＊



市傳發改委今日召開座談會，分析工業原材料價格急漲原因，並研判後期走勢，水泥股普跌

。海螺水泥（００９１４）跌１﹒４８％，報５０﹒０５元；亞洲水泥（００７４３）走低

１﹒５２％，報１０﹒４元；中建材（０３３２３）蒸發０﹒９１％，報７﹒６２元；潤泥

（０１３１３）挫１﹒９２％，報９﹒１８元；金隅（０２００９）升０﹒４７％，報２﹒１６

元。

中資電訊股今日見反彈。中移動（００９４１）今早曾低見５８﹒３元創逾５年新低，惟及

後倒升，半日漲０﹒５１％，報５９﹒６５元；聯通（００７６２）升０﹒６％，報６﹒７４元

；中電信（００７２８）揚１﹒３６％，報２﹒９９元；鐵塔（００７８８）無升跌，報

１﹒６１元。

大市氣氛差資金尋避險對象，物管股普遍逆市上揚。雅生活（０３３１９）揚３﹒７１％，

報２６﹒５５元；藍光嘉寶（０２６０６）走高３﹒９５％，報５１﹒３元；碧桂園服務

（０６０９８）升１﹒３４％，報２６﹒４元；永升生活（０１９９５）彈１﹒２８％，報

４﹒７５元；奧園健康（０３６６２）漲２﹒６５％，報６﹒２元。



＊李偉傑：內房銷售佳可延續，潤地有望追落後＊



港股上日反彈近百點後，今早再度會吐，一度急挫３８１點。財經分析員李偉傑對《經濟通

通訊社》表示，料越接近１５日的關稅限期，港股的波動會越來越大。他指出，今早港股曾試底

觸及２６０６３點，隨即反彈，是因為市場殺牛證中的重貨區。現階段市場仍是以觀望態度為主

，加上中美間浮現越來越多的政治阻力，料美國會再次延遲加徵關稅，以拖長協議討論時間。估

計１２月中前，恆指會在８月短暫上升通道的底部約２６０００點，到１０月曾觸及的高位約２

７２００點間波動。

內房陸續公布１１月銷售數據，其中率先公布的奧園（０３８８３）單月更是有近一倍增幅

。李偉傑表示，內房近期可作中短線部署。他又指，內房在今年九月開始銷售升幅加快，相信１

１月銷售數據亦會不錯。但明年農曆新年提早，按照消費者的習慣，明年１月的銷售將會較淡，

房企亦會相對地在１２月谷銷售。個股方面，建議選擇股價較低的潤地（０１１０９），相信其

皁前配股的消息已被消化，短期有望追落後。投資者可在３５元吸納，目標看３９元，若穿３２

﹒５元則要止蝕。（ｆｚ，ｋｓ）

