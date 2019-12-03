【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２８﹒４億人幣，買建行騰訊沽萬洲石藥

《經濟通通訊社３日專訊》美股三大指數隔晚全線回落，拖累港股周二（３日）低開１２８
點，報２６３１５點。隨著美方徵收中國貨品關稅的期限（１５日）愈趨接近，市場憂慮後市表
現，港股一度低見２６０６３點，挫３８１點創近兩個月低，險守二萬六關。不過其後特首林鄭
月娥宣布將於短時間內推出第四輪紓困措施，港股跌勢明顯縮窄，最終恆指收報２６３９１點，
跌５３點或０﹒２％。
按額度計算，北水全日淨流入２８﹒４億元人民幣，按日增近１７％。北水淨買入最多的個
股依次是建設銀行（００９３９）、騰訊控股（００７００）和小米集團（０１８１０）；淨賣
出最多的依次是萬洲國際（００２８８）、石藥集團（０１０９３）和港交所（００３８８）。
主板成交７１２﹒４８億元，按日增逾６％。其中港股通成交８９﹒１３億元，佔總成交
１２﹒５％。
＊融創獲北水力撐，淨買入增近１﹒６倍＊
北水獨愛建行，全日北水淨買入近８﹒９億元，遠遠拋棄其他股份。惟建行收跌０﹒４８％
，報６﹒２元。
融創（０１９１８）獲太平洋證券首予目標價及買入評級，今日續升０﹒８６％，報
４１﹒１５元。同時亦獲北水支持，淨買入１﹒４億元，較上日增加近１﹒６倍。
另一方面，石藥獲晨星升目標價，由１６﹒９元上調至２２元，惟不獲北水看好，全日淨沽
出近１﹒１億元。石藥收報１７﹒６元，跌１﹒３５％。
農業農村部強調確保元旦春節和全國「兩會」期間豬肉市場供應基本穩定，惟北水趁機止蝕
，淨沽出１﹒４億元。萬洲收報７﹒９７元，挫２﹒２１％為最差藍籌。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
建設銀行（００９３９） ８．８６
騰訊控股（００７００） ２．１４
小米集團（０１８１０） １．７０
融創中國（０１９１８） １．４３
美團點評（０３６９０） １．３６
淨沽出最多港股：
萬洲國際（００２８８） －１．４２
石藥集團（０１０９３） －１．０８
港交所 （００３８８） －０．７０
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（ｊｔ）