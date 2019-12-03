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即市新聞

03/12/2019 16:43

《美元走勢－羅明立》貿談未明朗避險情緒增，貿易前景改善利紐元

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒２０　　　１０８﹒９５　　　１０９﹒０９
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０８３　　　１﹒１０７１　　　１﹒１０７７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９６７　　　１﹒２９３０　　　１﹒２９６６
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９２６　　　０﹒９９０９　　　０﹒９９１２
　　　美元╱港元　　　　７﹒８３０７　　　７﹒８２６９　　　７﹒８２８６
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國供應管理協會（ＩＳＭ）公布的１１月製造業指數報４８﹒１，低於１０
月的４８﹒３和預測的４９﹒２。另外，１０月建築開支按月跌０﹒８％，一反市場預測的按月
升０﹒４％。內地《環球時報》引述消息指，中方堅持美方必須撤銷現有關稅，而不是計劃加徵
的關稅，作為首階段貿易協定的一部分。目前仍無明確跡象顯示兩國何時能簽訂首階段貿易協定
，增加市場的避險情緒。美匯指數短線急跌至９７﹒８０，中美貿易談判未明朗，倘若最終兩國
未能達成協議，將會扭轉市場的樂觀情緒，美聯儲可能要重新檢視貨幣政策，市場昨日（２日）
主要是調整近期美元多頭的倉位，後市仍然缺乏清晰方向，但美元可能要先下試９７低位。
　　新西蘭統計局公布，當地第三季商品貿易條件指數按季上升１﹒９％，遠高於市場預期及前
季的分別上升１％及１﹒６％。期內，商品出口價格指數按季上升１﹒９％，至於進囗價格指數
則為持平。數據反映國內貿易前景持續改善，正帶動出口價格上升。紐元借美元轉弱一舉突破
０﹒６４５０╱８０，並升至０﹒６５以上，短線有望上試０﹒６６。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１０９﹒３０　　　１１０﹒３０　　　１０８﹒８５
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１０２０　　　１﹒１１５０　　　１﹒０９７０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　買入紐元　　０﹒６４８０　　　０﹒６６００　　　０﹒６４３０
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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