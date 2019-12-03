《美元走勢－羅明立》貿談未明朗避險情緒增，貿易前景改善利紐元

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒２０ １０８﹒９５ １０９﹒０９

歐元╱美元 １﹒１０８３ １﹒１０７１ １﹒１０７７

英鎊╱美元 １﹒２９６７ １﹒２９３０ １﹒２９６６

美元╱瑞郎 ０﹒９９２６ ０﹒９９０９ ０﹒９９１２

美元╱港元 ７﹒８３０７ ７﹒８２６９ ７﹒８２８６

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《美元走勢》美國供應管理協會（ＩＳＭ）公布的１１月製造業指數報４８﹒１，低於１０

月的４８﹒３和預測的４９﹒２。另外，１０月建築開支按月跌０﹒８％，一反市場預測的按月

升０﹒４％。內地《環球時報》引述消息指，中方堅持美方必須撤銷現有關稅，而不是計劃加徵

的關稅，作為首階段貿易協定的一部分。目前仍無明確跡象顯示兩國何時能簽訂首階段貿易協定

，增加市場的避險情緒。美匯指數短線急跌至９７﹒８０，中美貿易談判未明朗，倘若最終兩國

未能達成協議，將會扭轉市場的樂觀情緒，美聯儲可能要重新檢視貨幣政策，市場昨日（２日）

主要是調整近期美元多頭的倉位，後市仍然缺乏清晰方向，但美元可能要先下試９７低位。

新西蘭統計局公布，當地第三季商品貿易條件指數按季上升１﹒９％，遠高於市場預期及前

季的分別上升１％及１﹒６％。期內，商品出口價格指數按季上升１﹒９％，至於進囗價格指數

則為持平。數據反映國內貿易前景持續改善，正帶動出口價格上升。紐元借美元轉弱一舉突破

０﹒６４５０╱８０，並升至０﹒６５以上，短線有望上試０﹒６６。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 沽出日圓 １０９﹒３０ １１０﹒３０ １０８﹒８５

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１０２０ １﹒１１５０ １﹒０９７０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 買入紐元 ０﹒６４８０ ０﹒６６００ ０﹒６４３０

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

