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03/12/2019 09:14

【本港樓市】長實（０１１１３）薄扶林洋房屋苑申強拍

　　長實（０１１１３）持有薄扶林沙宣道２９號洋房屋苑８０％業權，發展商申請強拍餘下一
伙洋房，料屬於強拍條例生效後首宗洋房屋苑強拍個案。
　　該沙宣道２９號，在１９８１年落成，目前樓齡３８年，屬於由５幢洋房組成的屋苑，早在
９３年由重組前的和黃以６３００萬元購入當中４幢洋房，餘下的５號屋一直由另一個業主所持
有。
　　據測量師報告顯示，整個項目現時市值約４﹒５億元，而目前未能收購的一伙市值則約
８７７４萬元。《香港經濟日報》

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