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即市新聞

03/12/2019 16:30

【貿易開戰】施羅德：對中美貿易戰走勢樂觀，Ｈ股表現或優於Ａ股

　　《經濟通通訊社３日專訊》施羅德舉行２０２０年市場展望簡布會。施羅德首席經濟師
Ｋｅｉｔｈ　Ｗａｄｅ預期明年環球經濟增長達到２﹒６％，並料環球通脹維持２﹒６％水平，
高於聯儲局所定的２％目標，對市場感樂觀；並同時上調中國經濟增長展望，預期新興經濟體增
長加快，而已發展經濟體增長則會放緩，但他認為通脹或會在明年下半年下跌，推測聯儲局或會
在明年四月減息０﹒２５％，歐洲央行亦有機會減息。

＊中美有機會達成首階段協議＊

　　中美經濟方面，他相信兩國有機會達成第一階段協議，從而促使環球貿易及資本投資上升，
但強調來年美國總統大選或會帶來不明朗因素，故目前仍不能斷言協議將會達成，影響短期企業
開支及投資增長。多元化資產投資亞洲主管Ｐａｔｒｉｃｋ　Ｂｒｅｎｎｅｒ表示，中美談判任
何進展均有可能令亞洲資產回升，尤其是中國股市及其他以出口為主導的市場。他又預期大部分
亞洲央行會繼續維持寬鬆政策。

＊看好Ｈ股表現優於Ａ股＊

　　他表示，環球製造業持續疲弱，而央行提供額外流動性，增加具對沖潛力的政府債券，如十
年期美國國債等的吸引力。股市方面，他表示看好亞洲，包括香港在內的市場，雖然市場受政治
事件影響，但長期來看仍看好Ｈ股表現，認為或會優於Ａ股。（ｔｆ）

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