《神州民企》禹洲：今年全年銷售有望超額完成達７００億人幣

《經濟通通訊社記者黃和美３日上海專電》禹洲地產（０１６２８）主席林龍安於上海表示

，根據初步數據顯示，預期１１月銷售額約９０億元（人民幣．下同），累計銷售額料達

６７０億元，提前一個月完成全年銷售目標，有信心今年全年銷售額達７００億元。

他指，集團原則上已不再進入三、四線城市，未來會以長三角、大灣區及環渤海三大區域為

主，由於明年可售貨值約１８００億元，故明年千億銷售目標壓力不大。

對於禹洲兩年前以高價在二、三線城市投得四塊地皮。林龍安坦言，早年房企搶地激烈，形

容高價地是無法避免，集團將從多方面來平衡虧損，包括發展類型及購買周邊較平價地等，而集

團整體毛利率仍維持約２７％，已高於行業平均水平。

他續指，明年內地樓市整體基調仍為「因城施策」，政府將持續穩定房價及土地，估計明年

銷售量價平穩，行業波動性收窄。事實上，今年收緊融資渠道對小型房企確實有負面影響，惟大

型房企融資仍充裕，將有利行業整合。

禹洲地產副總裁兼首席財務官邱于賡補充指，年初至今新增土地約為７００億元，其中長三

角及大灣區各佔７０％及１０％，預計今年底集團總土地儲備將增至４０００億元。由於一、二

線城市拿地競爭較為激烈，故集團在拿地策略較多採取合作方式，未來兩年仍會爭取土地權益佔

比於６０％水平。

