【港元利率】除三個月期外，港元拆息全線跌一個月結束五連升

《經濟通通訊社３日專訊》港元拆息今天近乎全線下跌，僅三個月期終止兩連跌，升至

２﹒３５１２５厘，較同期美息高約４５個基點。相反與樓按相關的一個月拆息，則五連升止步

，今日回落０﹒０８厘，報２﹒４４８８１厘，較美國同期拆息高約７５個基點。

隔夜息連跌兩天，今日再跌０﹒３５厘報１﹒２７４８８厘近一個月新低。長息方面，六個

月及十二個月拆息分別降至２﹒３４５８９厘和２﹒３８３０４厘。

港元匯價走低，今早在７﹒８２８４－７﹒８３０７之間上落，最新報７﹒８２９９，較上

日收市價跌０﹒０１８％。

美國總統特朗普在社交網站發文，促請聯儲局採取行動，以防止一些國家透過貨幣貶值，在

經濟上佔美國便宜，他再次呼籲聯儲局減息和放寬貨幣政策。另外，美國製造業活動連續４個月

萎縮，建築開支亦告下降，市場擔心美國經濟陷入衰退，美匯指數跌穿９８，低見

９７﹒８１１逾一周低位，美元指數最新報９７﹒９３２。

另外，本港１０月份零售業銷貨價值按年急瀉２４﹒３％，創歷來最大跌幅，特首林鄭月娥

今早與傳媒會面時表示，將於短時間內推出第四輪紓困措施，將由財政司司長陳茂波公布詳情，

強調有關措施具針對性，幫助受影響的業界解決目前面對的困難，並指現時局內工作要以紓困角

度幫助業界。（ｃｌ）

