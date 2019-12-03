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即市新聞

03/12/2019 15:13

【本港樓市】萊坊預測明年港島區甲級寫字樓租金下降６－８％

　　《經濟通通訊社３日專訊》萊坊香港區商業部高級董事劉柏汶表示，受到中美貿易戰和社會
不穩定影響，許多租戶都對市場前景謹慎，他們大部分都十分看重節省開支，有不少租戶由租金
高的寫字樓搬遷至同區租金較低的寫字樓，甚至搬至非核心區，又或者在現有的寫字樓設法節省
成本。整體而言，由於港島區甲級寫字樓的空置率偏低，因此預計明年港島區甲級寫字樓的租金
跌幅不會太大，預計下跌約６－８％。

＊九龍區寫字樓租金料降２－４％＊

　　萊坊執行董事兼總經理、九龍區商業部主管麥健偉指出，由於本地和全球經濟前景不穩定，
九龍區寫字樓租賃氣氛放緩。九龍區見到不少的棄租個案，早期需求放緩跡象也漸漸反映出來。
麥氏保守預計，明年上半年九龍區寫字樓租金跌勢持續。整體而言，預計明年全年九龍區寫字樓
的租金將下跌２－４％，預計甲級寫字樓的租金跌幅會更大。

＊明年香港零售業料續受壓＊

　　萊坊高級董事及商舖部主管麥海倫指出，儘管預計香港零售業在２０２０年仍面臨壓力，但
零售業有望逐步進入新常態。消費力和消費氣氛受到社會不穩定的影響，位於主要購物區如中環
、銅鑼灣、尖沙咀和旺角的傳統零售熱點受到嚴重影響，加上由於大型運輸系統及路面情況令大
眾市民出入都受影響，市民為避免人多塞車的情況，都會選擇留在社區消費。
　　她認為，在當下的情況，地區性商場的作用將會得到從新的重視，從而推動了社區生活圈」
的未來發展。（ｂｎ）

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