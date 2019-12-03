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03/12/2019 19:11

《再戰明天》歐央行總裁出席歐元集團會議，美公布服務業ＰＭＩ

　　《經濟通通訊社３日專訊》明日（４日），中國外長王毅訪問韓國，歐洲央行總裁拉加德出
席歐元集團會議，美國公布１１月服務業採購經理人指數（ＰＭＩ）。

＊中國外長王毅訪韓，歐央行總裁拉加德出席歐元集團會議＊

　　在外圍重要經濟活動上，中國國務委員兼外長王毅訪問韓國（至５日）
　　本港時間明晚７：００ｐｍ，歐盟各國能源部長開會討論智慧行業整合、能源系統的未來、
國家能源與氣候計劃草案，以及新歐盟執委會能源政策的優先順序。
　　歐元集團會議，歐洲央行總裁拉加德與執委科爾將參加。

＊美國公布１１月服務業採購經理人指數＊

　　在數據方面，明早８：３０ａｍ，澳洲公布第三季國內生產總值（經季節調整），季率料維
持於０﹒５％；年率料由１﹒４％升上１﹒６％。９：４５ａｍ，中國公布１１月財新服務業採
購經理人指數，料由５１﹒１升上５１﹒２。
　　明晚９：１５ｐｍ，美國公布１１月ＡＤＰ就業變動，料由１２﹒５萬上升至１４萬。
１０：４５ｐｍ，美國公布１１月服務業採購經理人指數，料由５１升上５１﹒６。
　　１１：００ｐｍ，加拿大公布官方指標利率，料維持於１﹒７５％。美國公布１１月ＩＳＭ
非製造業綜合指數，料由５４﹒７下滑至５４﹒５。（ｈｏ）

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