《小傳日記》中美貿談陷僵局，魚缸險穿二萬六！

《小傳日記》隔晚（２日）花旗國宣布對巴西同阿根廷鋼鐵同鋁恢復徵收關稅，觸發「孖屐

」憂慮貿易戰線再度擴張，而且神州官媒環時透露，神州好快會發布一份「不可靠實體清單」，

以報復早前花旗國通過《香江人權與民主法案》，再加上花旗國最新製造業數據麻麻，三大指數

全線下挫。

香江呢邊亦跟跌，今朝低開１２８點，報２６３１５點。早段跌幅一度最多擴至３８１點，

低見２６０６３點，創近兩個月低，但兩萬六關口仍然守得住。香江政府宣布短期內推出第四輪

紓困措施，魚缸中午收市前跌幅收窄至幾十點，最高見２６４２４點跌２０點。午後，魚缸維持

喺２６３００點嘅水平，最終埋單蒸發５３點報２６３９１點，主板成交７１２﹒４８億銀，較

上日增加６巴仙。國貨報１０３５５，跌７點。

Ａ場方面，上證綜指報２８８４，升８點；深成指數報９６５７，升５２點，兩市成交

３４７０﹒６９億人仔，同噚日成交差唔多。

大隻藍戰士普遍向下，大象（００００５）跌１巴仙，報５７﹒９５銀；生發發

（００３８８）軟唔夠１巴仙，報２４７﹒４銀；ＡＩＡ（０１２９９）倒升唔夠半巴仙，報

７９銀；神州移動（００９４１）盤中低見５８﹒３銀，曾創逾五年新低，最終倒升唔夠半巴仙

，報５９﹒４銀；建行（００９３９）跌近半巴仙，報６﹒２銀。

萬洲（００２８８）瀉逾２巴仙，報７﹒９７銀，係全日表現最差藍戰士！中交建

（０１８００）就唔見近兩巴仙，報５﹒９５銀，係全日表現最差嘅國貨佬！



＊外圍消息差股王亦跌趴，蘋果新搞作瑞聲今醒覺＊



「孖屐」繼續吹淡風，早前急漲嘅新經濟股普遍腳軟，兩大新經濟股龍頭都表現失色。ＱＱ

全日軟近１巴仙，報３３１銀；阿里巴巴（０９９８８）挫逾１巴仙，報１９２﹒６銀；一直受

北水追捧嘅美團（０３６９０）亦蒸發逾１巴仙，報１０３﹒６銀；眾安在線（０６０６０）撻

低唔夠半巴仙，報２８﹒１５銀；同程藝龍（００７８０）踢高近３巴仙，報１２﹒９銀；平安

好醫生（０１８３３）軟近半巴仙，報５２銀。

有傳蘋果出年一年搞兩次發布會，去提高產品嘅競爭力，「唉瘋」設備供應商之一嘅瑞聲

（０２０１８）又借勢炒上，全日踢高逾２巴仙，報５５﹒３銀；華為創始人任正非接受訪問時

話，希望喺歐洲建立新廠房製造５Ｇ網絡設備，舜宇（０２３８２）又跟升近１巴仙，報

１２９﹒１銀；富智康（０２０３８）注資一億美金比印度附屬公司，用作擴展業務，全日逆市

飆逾３巴仙，報１﹒３４銀；丘鈦（０１４７８）亦走高近２巴仙，報１１﹒８４銀。



＊大行嚟撐腰內房繼續飆，資金又回湧物管再獲捧＊



上日大行花旗同瑞信都睇好１１月內房佬銷售數據勝預期，近日連中金都跟住嚟湊熱鬧，仲

籲各位缸友增持。今日內房佬繼續越升越有。俾多間大行點名嘅融創（０１９１８）升１巴仙，

報４１﹒１５銀；中海外（００６８８）醒目彈逾２巴仙，報２７﹒５５銀，更加係全日最大升

幅藍戰士；世房（００８１３）就跌半巴仙，報２９﹒３銀；潤地（０１１０９）揚近１巴仙，

報３５﹒５５銀；旭輝（００８８４）企穩無升跌，報５﹒９８銀。

上日魚缸反彈近百點，今日回吐，資金又湧咗去物管佬度避險。早前大行里昂都話，因為對

公營物業管理前景睇法正面，提高雅生活（０３３１９）「他屐」逾一成，全日漲４巴仙，報

２６﹒６銀；碧桂園服務（０６０９８）升超１巴仙，報２６﹒４５銀；鑫苑服務

（０１８９５）踢高近７巴仙，報１﹒７４銀；奧園健康（０３６６２）走高２巴仙，報

６﹒１６銀；綠城服務（０２８６９）升１巴仙，報８﹒７１銀。半新丁藍光嘉寶服務

（０２６０６）勁升逾４巴仙，報５１﹒５銀。



＊汽車庫存降經銷商上闖，審批優化好教育佬升到＊



據神州汽車流通協會數據顯示，上月汽車經銷商庫存預警指數６２﹒５巴仙，雖然仲係喺警

戒線上，但係比上年同期減超過一成。汽車經銷佬有追捧，正通汽車（０１７２８）漲逾５巴仙

，報２﹒５銀；永達汽車（０３６６９）揚超３巴仙，報５﹒８４銀；和諧汽車

（０３８３６）升近３巴仙，報３﹒２８銀；中升（００８８１）走高１巴仙，報２８﹒４銀；

大昌行（０１８２８）升唔夠半巴仙，報３﹒６３銀。

近日，神州教育局發通知，將喺自由貿易實驗區優化營利性民辦學校審批服務，下放審批權

限，以提高地方工作效率。教育佬逆市走高，成實外教育（０１５６５）飆９巴仙，報１﹒５９

銀；中國科培（０１８９０）漲近４巴仙，報３﹒８３銀；新東方在線（０１７９７）踢高２巴

仙，報１９﹒３４銀；中教（００８３９）升近３巴仙，報１０﹒６銀；楓葉教育

（０１３１７）升超１巴仙，報２﹒７４銀。請請！



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