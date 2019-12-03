《真知灼見－溫灼培》巴西幣弱，新西蘭元呈突破

《真知灼見》巴西貨幣雷亞爾近期雖處弱勢並不斷創新歷史低位，但巴西央行不單不加息給

予支持，相反，其央行行長Ｒｏｂｅｒｔｏ Ｃａｍｐｏｓ周一（２日）更警告已準備減息５０

個基點，把其官方息率由現時歷史低位的５厘降至４﹒５％水平。其言論實在令人有點費解。一

點必須理解，踏入今年巴西央行已三度作出減息，每次減半厘，對上一次減息是１０月份。而這

市場相信正是導致巴西貨幣於過去一年急跌的主因。經過昨天的暗示後，現市場預期於下周的議

息會，巴西央行將很大機會再減息５０基點。當然，巴西央行作出減息也有其原因。據巴西央行

行長指，是由於當地通脹率現為２﹒５４％，遠低於該行定下的４﹒２５％目標通脹水平，因而

要作出減息。回觀巴西貨幣雷亞爾，暫未受上述言論影響而進一步跌，只繼續於歷史低水平徘徊

。今早（３日）於亞洲市場報４﹒２２３５兌１美元。其歷史低位是在１１月２６日所創的

４﹒２７７０兌１美元。



對於近期南美洲貨幣屢創新低，美國總統特朗普昨晚在社交網站突然發文指，由即日起要對

來自巴西及阿根廷進口的鋼及鋁材徵收關稅。特朗普解釋，這兩國家不斷人為地把其貨幣貶值，

藉此增強其農產品出口競爭力，損害到美國農民利益，所以要對她們徵鋼鋁關稅以作報復。從上

述事件中，可反映出中美在貿易談判中似乎有一定阻滯，而特朗普為明年大選拉票，因而使出上

述手段以為美國國內農民舒舒氣。明顯，上述特朗普的行動對市場而言並非利好消息。而晚天所

見，具避險功能的日圓及黃金價格隨即有所回強。本周四（５日）南美洲國家將開大會，屆時看

她們有否方案阻止區內貨幣的骨牌式下跌。



反觀澳元及新西蘭元，市場以中國昨天公布一個較理想的製造業數據為由把兩貨幣抽升。但

相信，澳新兩貨幣的上升，更大原因是她們長期被壓抑，因而作出反彈。當中更值得留意是新西

蘭元，技術上終突破了６４﹒４０美仙的重大阻力位置。倘純按圖表量度，新西蘭元下一目標為

６６美仙。但當然能否攀至此水平還需看中美談判進程。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

