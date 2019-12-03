《經濟通通訊社３日專訊》財經事務及庫務局副秘書長廖廣翔昨天（２日）到立法會交代籌
建「積金易」平台最新進展時表示，積金局暫定於下周一（９日）啟動「積金易」平台的招標程
序。他指出，該平台可降低受託人的行政和合規成本，以目前行政管理費佔基金開支比率介乎
０﹒４％至０﹒８％計，料新平台行政費用會較現水平有顯著減少。
他又提到，收到受託人的意見，建議在「積金易」平台上增添支援認識你的客戶
（ＫＹＣ）、反洗錢，以及管理成員基金單位結餘的功能。（ｈｌ）
03/12/2019 10:10
【強積金】財庫局：積金易暫定下周啟動招標，望顯著降行政費
《經濟通通訊社３日專訊》財經事務及庫務局副秘書長廖廣翔昨天（２日）到立法會交代籌
建「積金易」平台最新進展時表示，積金局暫定於下周一（９日）啟動「積金易」平台的招標程
序。他指出，該平台可降低受託人的行政和合規成本，以目前行政管理費佔基金開支比率介乎
０﹒４％至０﹒８％計，料新平台行政費用會較現水平有顯著減少。
他又提到，收到受託人的意見，建議在「積金易」平台上增添支援認識你的客戶
（ＫＹＣ）、反洗錢，以及管理成員基金單位結餘的功能。（ｈｌ）
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