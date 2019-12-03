《金融創見－張劭聲》如何從香港法案審視中美的角力和部署

《金融創見》特朗普於本周簽署並落實《香港人權與民主法》為國會法案，一如預期成為全

城佳話。此外他還簽署了另一項法案，就是禁止向香港警察出售彈藥，包括催淚彈和橡膠子彈。

這一切舉動毫無疑問地將正在進行的中美貿易談判複雜化，同時亦惹起中方不滿並強烈譴責，令

原本略為好轉的中美關係又再一次陷入僵局。該法案在本質上具備的像徵意義遠比其實際約束力

為大。它主要容許了美國單方面對香港的特殊貿易地位作出一項年度審查機制，以及對作出侵犯

人權行為的官員進行製裁。但問題的癥結在於對北京而言，該法案是為外國干擾中國內政的板斧

，理所當然地中方也明言會就美方的插手進行政策上的報復。

縱然目前中方還沒有具體透露報復政策的細節，僅稱簽署該法案的舉動違反了國際法，做法

破壞了中港兩地「一國兩制」的基礎。中國外交部的一致反應是認為美國是一直打著的美國優先

的旗號，及只會利用別國的形勢來淘取利益，並濫用美元的強勢的壟斷地位向對象國家施壓和單

方面施加製裁手段。於金融市場的層面，本次特朗普簽署法案後美國期貨市場和亞洲指數即日已

表現出明顯的避險走勢。人民幣匯率下跌，日圓，黃金和國債也同時受到買盤支持。儘管中國曾

表示或許會從貨幣匯率定價角度採取報復措施，但卻未有明確聲明，但美元兌離岸人民幣匯率

（ＵＳＤＣＮＨ）從消息發布當日至今已上升了２７７個基點，大市可預期人民幣下行的趨勢將

會持續。

目前大市投資者所顧慮的關鍵風險在於如果中方採取報的復行動力度加強，並將香港人權法

的議題加入貿易協議內容上，基於當前進入年底流動性減少的月份，ＶＩＸ水平同時也受壓低走

，加上樂觀情緒早已反映於資產估值內，並且隨著股票本年的升勢大多是建基於貿戰進展的預期

，而不是實體經濟，這一切意味著緊張局勢如突然加劇可能會導致市場急劇的回調，甚至進取性

的拋售。

鑑於美國和中國經濟現在都比以往貿易談判開始前明顯放慢，雙方都有著達成階段性協議的

實則動機，因此保守看法是香港人權法案簽署一事不會使美中談判進展落空。儘管市場分析大致

認為兩國距離在基本問題上達成共識的界線尚遠，但在目前可行空間內雙方仍有值得磋商的議題

。當中國不會接納不符合自身利益的協議，而雙方的核心問題仍然無法解決，白宮或許會考慮推

遲將於１２月１５日展開的新關稅，這可能會觸發買家於低位買入作為「撈底」部署，隨之避險

取態會出現逆轉的表現。

從中期來看，經濟增長仍然受到周期性和地緣政治不穩因素衝擊，但卻未有明顯影響市場的

交投。在美聯儲繼續提供資金流動性但沒有更多不利消息的前題下，大市情緒在很大程度上得到

了有效改善。但同時讀者也要清楚單一的貿易協議是不足夠解救後經濟周期的限制。若要使全球

經濟真正從貿易協議中得益，重點必定在於ＣＡＰＥＸ和製造業的提昇，從而阻止大量依據服務

行業的就業機會流失。為此，一項全面的協議幾何不可或缺，而其中低關稅，消除不確定性並重

燃商業信心將應是協議重心。《盛寶銀行環球交易部門主管 張劭聲》

