加徵關稅期限近，港股收跌５３點報２６３９１，創近兩個月低

《經濟通通訊社３日專訊》隔晚美股三大指數全線回落，拖累港股今早低開１２８點，報

２６３１５點。隨著美方徵收中國貨品關稅的期限（１２月１５日）亦愈趨接近，市場憂慮後市

表現，初段表現受壓。重磅股及本地地產股開市後跌勢加劇，拖累港股一度低見２６０６３點，

挫３８１點創近兩個月低，險守二萬六關。隨後特首林鄭月娥表示，將於短時間內推出第四輪紓

困措施，港股跌勢明顯減弱，接近午收時，跌幅更曾收窄至２０點報２６４２４點。午後港股無

太大變化，最終恆指收報２６３９１點，軟５３點或跌０﹒２０％，主板成交７１２﹒４８億元

，按日增逾６％。

國指報１０３５５點，跌７點或跌０﹒０８％。

內地Ａ股先跌後升，上證綜合指數報２８８４點，升８點或升０﹒３１％。深證成分指數報

９６５７點，升５２點或升０﹒５５％。兩市合共成交３４７０﹒６９億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）軟０﹒７７％，報５７﹒９５元；港交所（００３８８）

微跌０﹒０８％，報２４７﹒４元。騰訊（００７００）軟０﹒６％，報３３１元；中移動

（００９４１）升０﹒０８％，報５９﹒４元；友邦（０１２９９）微升０﹒１３％，報７９元

；平保（０２３１８）旗下平安壹帳通美國ＩＰＯ集資最多５﹒８億美元，漲０﹒０５％，報

９０元。



＊個別內房股獲捧，中海外為升幅最大藍籌＊



內房表現個別走，中海外（００６８８）揚２﹒２３％，報２７﹒５５元，為全日表現最佳

藍籌；融創中國（０１９１８）彈０﹒８６％，報４１﹒１５元；旭輝（００８８４）無升跌，

報５﹒９８元；合景泰富（０１８１３）升１﹒１５％，報８﹒８元；惟碧桂園（０２００７）

跌０﹒５４％，報１１﹒１４元。

手機設備股獲追捧，瑞聲（０２０１８）走高２﹒２２％，報５５﹒３元；舜宇光學

（０２３８２）升０﹒７８％，報１２９﹒１元；富智康（０２０３８）注資１億美元予印度附

屬，急升３﹒０８％，報１﹒３４元；丘鈦科技（０１４７８）漲１﹒５４％，報１１﹒８４元

；通達（００６９８）無升跌，報０﹒５７元。

內地傳媒報道，中央企業煤電資源區域整合試點已在近期啟動，並進行煤電資源整合。煤電

股受消息刺激，全線向上。華潤電力（００８３６）急漲３﹒９８％，報１０﹒４６元；華能國

際電力（００９０２）升３﹒８３％，報４﹒０７元；大唐發電（００９９１）走高２﹒１４％

，報１﹒４３元；華電國際電力（０１０７１）升２﹒４３％，報２﹒９５元；中國電力

（０２３８０）微升０﹒６２％，報１﹒６３元。



＊申洲國際為最佳國指股，水泥股全線向下＊



消費股表現不一，大和指申洲（０２３１３）在越南柬埔寨產能提升，全日漲１﹒７４％，

報１０５﹒４元，為表現最佳國指股；滔搏（０６１１０）走高３﹒３９％，報９﹒１５元；旺

旺（００１５１）揚１﹒６４％，報６﹒８１元；青啤（００１６８）微漲０﹒７２％，報

４９﹒１元。萬洲（００２８８）走低２﹒２１％，報７﹒９７元，為表現最差藍籌。

市傳發改委今日召開座談會，分析工業原材料價格急漲原因，水泥股普遍受挫。海螺水泥

（００９１４）跌１﹒０８％，報５０﹒２５元；亞洲水泥（００７４３）軟０﹒７６％，報

１０﹒４８元；中建材（０３３２３）蒸發０﹒９１％，報７﹒６２元；潤泥（０１３１３）挫

１﹒８２％，報９﹒１９元；金隅（０２００９）無升跌，報２﹒１５元。

大市氣氛差資金尋避險對象，物管股大多逆市上揚。雅生活（０３３１９）揚３﹒９１％，

報２６﹒６元；藍光嘉寶（０２６０６）走高４﹒３６％，報５１﹒５元；碧桂園服務

（０６０９８）升１﹒５４％，報２６﹒４５元；永升生活（０１９９５）彈０﹒４３％，報

４﹒７１元；奧園健康（０３６６２）漲１﹒９９％，報６﹒１６元。（ｊｔ）

