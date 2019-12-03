《股金豐采－涂國彬》經濟數據疲弱，擔憂情緒略增

《股金豐采》美國經濟數據不及預期再次引發投資者對於經濟前景的擔憂。



＊ＶＩＸ單日升１８﹒１５％＊



１０月初美股的下跌就受到製造業數據的拖累。１１月ＩＳＭ製造業ＰＭＩ指數意外從

４８﹒３跌至４８﹒１，已經連續第四個月萎縮。不僅如此，１０月建築支出意外下滑０﹒８％

，原本市場預計是上漲０﹒４％。恐慌指數ＶＩＸ原本在１０月下旬跌回１５水平下方，波幅收

窄。但１２月２日終於爆發，單日就急升１８﹒１５％至１４﹒９１。



＊美聯儲明年減息概率升＊



雖然美聯儲本月減息概率不大，但如果未來有更多數據不理想，明年美聯儲再減息的機率升

高，而這次數據就讓投資者加深這樣的預期。



＊美股美元下跌＊



風險資產回落。美國三大指數下跌，道指原本還在１１月２７日創歷史新高至

２８１７４﹒９７，不過１２月２日就跌穿兩萬八，收跌０﹒９６％。標普跌０﹒８６％，納指

跌１﹒１２％。美匯指數原本在９７水平找到支持，隨後做出反彈，１１月上漲０﹒９５％。堅

持六日在９８水平上方運行后，美匯指數面對數據的打壓不得不擴大跌幅，１２月２日單日就跌

穿５０和１００日線，低見９７﹒８１１，最終收跌０﹒４２％。接下去更要密切關注各項經濟

數據，包括本周五（６日）的非農報告。

避險需求增加，日圓獲得支持。美元兌日圓很快跌穿５、１０和２０日線，低見

１０８﹒９３，最終收跌０﹒４７％。金價在６至８月大漲后就步入調整，在１１月大部分時間

保持在１４５０美元上方震蕩，缺乏方向。１２月２日金價獲得部分動能，只是漲幅仍然有限。

美債價格回落。１０年期美債收益率突破１﹒８％，上漲２﹒４３％。

《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

