《鍾之日記》中美迷霧再現，方正債務存憂

《鍾之日記》１２月３日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



中美貿易談判又再現迷霧，美國商務部長羅斯表示，中美貿易談判邏輯上死線是本月１５日

。如果此前沒有突破，總統特朗普已表明會向中國提高關稅，落實對華１５６０億美元商品加徵

關稅。羅斯又指，現在合適向中方加徵更多關稅，因為美國經濟非常強勁，相反中國存在很多問

題。特朗普則承認，簽署《香港人權與民主法案》無助促進與中國的貿易磋商，但相信中國仍想

達成協議，美方會觀望事態發展。他說：「中國想達成貿易協議，而自己沒有所謂。」

中方不甘示弱，《環球時報》周一（２日）引述未具名消息人士在Ｔｗｉｔｔｅｒ上稱，中

國將很快發布一份「不可靠實體清單」，其中包括相關美國實體。



＊港股曾創近兩個月低，Ａ場午後倒升＊



隔晚美股三大指數全線回落，拖累港股今早低開１２８點，報２６３１５點。重磅股及本地

地產股開市後跌勢加劇，拖累港股一度低見２６０６３點，挫３８１點創近兩個月低。特首林鄭

月娥表示，將於短時間內推出第四輪紓困措施，港股跌勢明顯減弱，接近午收時，跌幅更曾收窄

至２０點報２６４２４點，最終恆指收報２６３９１點，軟５３點或跌０﹒２０％，主板成交

７１２﹒４８億元，按日增逾６％。

滬深股市今早向下，午後市場憧憬國家隊將出手打救方正系，半導體板塊急升，拉動滬綜指

拾回所有跌幅，倒升０﹒３１％，收報２８８４﹒７點，接近二千九。深成指升０﹒５５％。交

投氣氛續淡，兩市全日成交３４７１億元人民幣，和上日成交持平。



＊方正系超短融預期，恐爆債務炸彈＊



由中國頂尖高校北京大學控制的綜合集團北大方正昨日公告，公司未能按約定籌措足額償付

資金２０億元人民幣，按時償還旗下超短融「１９方正ＳＣＰ００２」本息，公告指目前設１５

個工作日寬限期，若１５日後仍未能還錢，將構成違約，甚至構成其他債券的交叉違約。

消息對中國資本市場而言，無疑是一個重磅的定時炸彈。北大方正為持有多家上市公司的巨

型國企，資產規模超過早前違約的中國民生投資，市場擔心方正系一旦資金鏈斷裂，將對整個金

融市場造成巨大衝擊。

內媒報道，北大方正管理層已召集債券投資者進行會議溝通接觸，集團管理層強調，目前正

在從集團層面引入戰略投資者，地方國資委、央企參與的意向比較多。另外方正亦曾傳有意易手

予珠海國資委，管理層指正在密切接觸珠海國資委。

不過，就算度過眼前難關，方正系未來亦不好過，因集團在未來一年內到期的債券餘額達到

２３５﹒９億元人民幣，若無根本改革則局勢並不樂觀。

央企出動拯救方正系，方正系旗下港股方正控股（００４１８）心情尚算輕鬆，全日升

３﹒３％，報０﹒４６５元；Ａ股方面，方正科技（滬：６００６０１）急漲９﹒２％，中國高

科（滬：６００７３０）升４﹒８％，方正證券（滬：６０１９０１）升２﹒１％。



＊內房上月銷售放榜，券商看好籲加配＊



多家地產商披露１１月銷售數據。其中，萬科（０２２０２）公布，１１月合同銷售額

５４５﹒４億元人民幣，較去年同期跌約６﹒４８％。中國恆大（０３３３３）公布，１１月的

合約銷售額為３７０﹒６億元人民幣，按年增長８﹒８％。

世茂房地產（００８１３）上月表現就較靚仔，合約銷售額按年升６０％至約為３０５億元

人幣，合約銷售面積１７８萬平方米，按年上升６１％。

而富力地產（０２７７７）１１月數據就麻麻，合約銷售總金額約為１３７﹒１億元人幣，

按年下跌２４﹒６３％。

券商繼續發報告看好內房股表現。中金公司料中國房地產銷售面積將加快下滑，政策端在因

城施策的框架下將有更大的靈活調整空間，有望帶動地產股估值修復實現４０％以上益。

瑞信報告表示，據相關初始數據預測，１１月銷售物業按年升２４％，估計內地至明年１月

進一步放鬆內地樓市政策的機會上升。隨著行業政策面臨放鬆，中期質素增長改善，相信內房股

將可跑贏大市。

內房股今表現分化，恆大挫２％，富力地產跌１﹒８％，雅居樂（０３３８３）跌１％，世

茂軟０﹒５％，萬科（０２２０２）亦跌０﹒３％；但華潤置地（０１１０９）升０﹒７％，融

創中國（０１９１８）繼上日急漲近７％後，今日再升０﹒９％；中海外（００６８８）更漲

２﹒２％，為今日升幅最大藍籌。



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