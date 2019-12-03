【格力易主】珠海高瓴４１７億獲１５％，格力電器成無實控人結構

《經濟通通訊社３日專訊》格力電器（深：０００６５１）公告，珠海明駿以每股

４６﹒１７元（人民幣．下同）受讓格力集團持有的格力電器１５％股份，合計轉讓價款為

４１６﹒６２億元。格力電器今日復牌。珠海高瓴同意推進給予管理層等不超過４％公司股份的

股權激勵計劃。

格力集團和由高瓴資本操盤的珠海明駿擬簽《股份轉讓協議》。根據協議，格力電器即將成

為「無實際控制人」的股東結構，同時珠海明駿亦承諾不謀求格力電器實際控制權。

無實控人結構被廣泛認為是能夠保障企業穩定且長治久安的理想化現代企業治理結構。目前

，Ａ股已有兩百多家上市公司並沒有實控人，當中不乏中國平安等行業龍頭。對於格力電器而言

，沒有了能夠「一言堂」左右公司重要決策的控股股東，市場也無需再擔心管理層與強勢大股東

意見相左時的情況。

今年９月，集團董事長董明珠等１８位格力電器高管成立了珠海格臻投資管理合夥企業，其

中董明珠持股９５﹒４８２％。格臻投資是格力電器的管理層實體。

公告顯示，格臻投資於１２月２日與珠海明駿及相關主體簽署協議。在本次股權轉讓後，以

董明珠為首的格力電器管理層實體認購珠海明駿出資額，話語權不僅沒有被削弱，還一定程度上

得到了加強。



＊憧憬格力未來分紅＊



格力電器股權轉讓方案中曾明確提出，要求對方出具改善上市公司治理結構和激勵機制的具

體措施。而公告顯示，珠海高瓴等同意，應在本次交易完成交割後，推進上市公司層面給予管理

層實體認可的管理層和骨干員工總額不超過４％上市公司股份的股權激勵計劃。

由於高瓴資本入主格力的交易金額高達４１６﹒６２億元，市場人士普遍認為，如此大額的

投資現金流支出，後續大股東對格力的分紅要求可能也會比較高，可以預期未來格力的分紅率將

有所提升。

珠海明駿明確表示，為保護債權人利益，承諾在上市公司涉及分紅的股東大會中積極行使股

東投票權或促使其提名的董事在董事會上行使投票權，以盡力促使上市公司每年淨利潤分紅比例

不低於５０％。（ａｃ）

