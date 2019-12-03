【格力易主】格力電器混改落定，券商普看好，花旗升目標至７８元

《經濟通通訊社３日專訊》格力電器（深：０００６５１）公告，珠海明駿以每股

４６﹒１７元（人民幣．下同）受讓格力集團持有的格力電器１５％股份，合計轉讓價款為

４１６﹒６２億元。根據協議，格力電器即將成為「無實際控制人」的股東結構，同時珠海明駿

亦承諾不謀求格力電器實際控制權。

格力電器國企混改落定，多家券商都看好格力電器的前景。中信證券的報告指，轉讓方案整

體略超預期，方案設計非常巧妙地保證了核心管理層的重大利益，並且與未來公司經營表現、市

值表現高度一致，且實現無實際控制人主體，後續二級市場回報更加靈活。雖尚未公告後續具體

合作方案的業務細節，但參照高瓴過往經歷以及即將到來的大額股權激勵，長期看好公司股價表

現。

中金亦認為，今次股權轉讓有助於改善公司治理結構，公司分紅率有望恢復至歷史較高水平

，估值有望提升。轉讓價格每股４６﹒１７元，比底價高４﹒５％，比當前市價折讓２０％。交

易妥善安排管理層利益，實現權利制衡。維持跑贏行業評級和目標價７１元。

而花旗稱，高瓴資本的戰略投資有利格力的在線和零售渠道改革以及公司治理，將格力電器

上調兩級至「買進」，目標價由５０元大幅上調５６％至７８元。

格力電器目前漲逾３％，報５９﹒６３元。（ａｃ）



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