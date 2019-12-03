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03/12/2019 09:38

【人權法案】人民日報：美方把香港當反華工具是癡心妄想

　　《經濟通通訊社３日專訊》官媒《人民日報》再發文批評美方將《香港人權與民主法案》簽
署成法，再次讓世人看清霸權主義醜陋嘴臉，無視香港民眾安全福祉，拿香港當反華工具的險惡
圖謀。
　　評論指，美國粗暴干涉他國內政，濫用國內法實施長臂管轄，試圖維持霸權地位，這套「趁
火打劫」的把戲企圖在香港得逞，註定是癡心妄想，奉勸美方趁早收回他們在香港伸出的黑手，
停止在香港問題上火中取栗，不做破壞中美關係大局的事，多做有利於兩國長遠發展和根本利益
的事。（ｃａ）

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