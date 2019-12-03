【貿易開戰】特朗普承認簽涉港法案無助貿談，相信中方仍想達協議

《經濟通通訊社３日專訊》美國總統特朗普簽署《香港人權與民主法案》，令中美關係緊張

。特朗普２日準備出發至倫敦出席北約峰會，他在白宮會見記者時承認，簽署法案無助促進與中

國的貿易磋商，但相信中國仍想達成協議，美方會觀望事態發展。

特朗普表示，中方一直在談判，而他對美方目前取得的進展感到非常滿意。他說：「中國想

達成貿易協議，而自己沒有所謂。」

被問到早前簽署的《香港人權與民主法》如何影響貿易談判，特朗普回應稱這沒有使談判變

得更好，但強調會拭目以待。



＊美媒：法案令中美貿易談判受阻＊



美國新聞網站Ａｘｉｏｓ於１２月１日曾引述美方經貿談判團隊的消息指，白宮早前仍然預

料與中國非常接近達成首階段貿易協議，但特朗普上月簽署法案激怒中國，同時令貿易談判停滯

，目前需要時間讓中國國內政治局勢平靜下來。

報道提到，首階段協議最快月底簽署，亦預計特朗普會取消原定１２月中增收關稅，以確保

中方有機會簽署協議。

報道又引述兩名對中美談判知情人士指出，談判仍然存在一些實質障礙，包括美方會降低多

少關稅、協議的執行機制以及中方如何應承諾購買大量美國農產品。不過，白宮顧問康韋說，貿

易協議「當然」仍有可能在年底前達成，又指美中雙方正敲定首階段協議的文本。（ｃａ）

