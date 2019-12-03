【貿易開戰】路透分析：特朗普關稅政策逼使巴西不得不向中國靠攏

《經濟通通訊社３日專訊》美國總統特朗普周一突然宣布，對巴西及阿根廷進口美國的鋼鐵

和鋁恢復徵收關稅。《路透》分析認為，這對於「全心全意」促進兩國關係的巴西總統博爾索納

羅有如當頭一棒，可能促使巴西這個南美第一大經濟體向美國頭號貿易對手中國靠攏。

博爾索納羅被譽為「巴西版特朗普」，曾多次在公開場合批評中國。去年贏得總統選舉後，

揚言要阻止中國對巴西經濟日益增加的影響。博爾索納羅上任後多次向特朗普示好，但也停止抨

擊中國。上月金磚峰會在巴西舉行期間，博爾索納羅和中國國家主席習近平舉行會晤，兩國就擴

大交通、服務、投資等領域內的合作達成協議。不過特朗普最新的關稅聲明表明，美國對博爾索

納羅的示好無動於衷。

彼得森國際經濟研究所高級研究員Ｍｏｎｉｃａｄｅ Ｂｏｌｌｅ稱，特朗普一再冷落博爾

索納羅，可能會將巴西推向中國的懷抱，因為後者更具長遠眼光、言行一致且不會輕易變臉。如

果擔心中國在拉丁美洲的經濟影響力不斷擴大，徵收關稅只會適得其反。

咨詢公司Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｒｉｓｋｓ拉美地區總監Ｔｈｏｍａｚ Ｆａｖａｒｏ稱，博爾

索納羅向特朗普靠攏的努力並未得到華盛頓的響應，而北京方面則更加願意與巴西進行戰略合作

。明顯地，中國在試圖將自己定位為巴西政府的穩定盟友，而不管政治分歧如何，這一信息已經

很好地傳遞給了巴西利亞。Ｆａｖａｒｏ並稱，特朗普出人意料的關稅行動可能是為了在明年大

選之前鞏固他的美國農民票倉，或會進一步將博爾索納羅推向中國。

博爾索納羅周一表示，他將與經濟部長格德斯討論後回應特朗普的言論，更可能直接與特朗

普談話。他在電台節目表示，希望特朗普了解巴西的情況，不懲罰他們。（ｃａ）

