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即市新聞

03/12/2019 09:38

《股林淘金－林家亨》美股大盤對沖，港股短期看淡

　　《股林淘金》踏入１２月份第一個交易日，美股首日公布的經濟數據欠佳，１１月份的建築
開支下跌０﹒８％，遜於上個月的０﹒５％增長，ＩＳＭ製造業指數亦有輕微下跌。美國有大型
機構對沖美股下跌，花費了３２００萬美元去對沖╱保護４８億美元的股票資產價格，短期看淡
美股，對沖目標係Ｓ＆Ｐ５００指數２９８０點附近。
　　美股道指昨天（２日）下跌２６８點，納指下跌９７點，阿里巴巴（０９９８８）美股收市
價大約是１９２﹒４港元。預期港股今日（３日）會跟隨美股下跌，有機會接近１１月１４日雙
低位２６２００點。現時恆指的保歷加通道底線也在２６０００點水平附近，所以若持有藍籌股
或大市值貨者，可以趁今日跌幅溫和時沽出，等待未來更低水平才撈貨，或可購入熊證作短線的
對沖。
　
＊自動系統分拆公司，獲利甚豐可留意＊
　
　　自動系統集團（００７７１）是本港老牌ＩＴ服務商，主要業務覆蓋一站式資訊科技解決方
案及服務，主要提供行業解決方案、雲端應用開發及服務、智能網絡安全服務和系統集成服務，
在香港ＩＴ服務領域排名第七，香港多個政府部門、跨國銀行及學校均使用旗下服務。
　　集團中期收入為１３５３﹒０百萬元，較去年同期增加２０﹒８％。產品銷售及服務收入分
別佔總收入的３７﹒１％及６２﹒９％，中期產品銷售上升２３﹒４％至５０１﹒７百萬元而服
務收入則上升１９﹒３％至８５１﹒３百萬元。受惠海外業務錄得增長，加上亞太區核心業務營
運效率持續提升，毛利上升１６﹒６％至２７０﹒７百萬元。今年首６個月的新簽訂單約為
１３６７﹒５百萬元，而手頭訂單餘額約為１１１９﹒５百萬元，全年料可交出不錯的業績。
　　除了主營業務經營出色，策略性投資同樣優秀，早前出售附屬Ｇｒｉｄ　Ｄｙｎａｍｉｃｓ
公司，料錄得８８５０萬美元收益。回顧當年以１﹒１８億美元收購Ｇｒｉｄ
Ｄｙｎａｍｉｃｓ公司，在收購兩年半後在今年１１月以約３﹒９億美金的估值將其分拆至美股
上市，實現了逾３倍的溢價。
　　全球企業正在加大數碼轉型，雲計算、物聯網及５Ｇ亦是未來重點發展的技術，長遠自動系
統集團的ＩＴ服務可受惠以上技術的發展。以現時預測市盈率約１０﹒９倍，市帳率僅０﹒６２
倍，整體估值仍有提升空間，投資者不妨留意。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》

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