【華為動向】再有華為前員工自曝被誣偷電腦，遭公安羈押９０日

《經濟通通訊社３日專訊》華為前員工李洪元日前向媒體宣稱，前年底不獲華為續約後，自

己通過談判爭取到一筆３３萬元人民幣的離職補償金，半年後竟換來華為誣告敲詐勒索，他被公

安機關拘留了足足２５１日，期間不獲保釋，但他仍不認罪，最後在檢察院堅持不起訴下重獲自

由。事件持續發酵，內地互聯網上不乏聲討華為的聲音，但華為一則「如果李洪元認為他的權益

受到了損害，華為支持他運用法律武器維護自己的權益，包括起訴華為」的傲慢回應，令網民的

憤怒更升一級。

但在李洪元案曝光之前，已有華為前員工曾在網上曝光了自己類似的遭遇。華為無線地區部

前員工曾夢近日接受內地自媒體採訪，透露自己亦在公安局被拘留了９０日，相信和他向公司爭

取離職補償有關。

曾夢２０１２年入職華為，在公司工作了約６年，於去年４月公司和曾夢解除勞動合同，華

為人事部門同意按勞動合同法向他賠償其年薪的兩倍。直至去年１２月底，曾夢在泰國遊玩期間

，被深圳市公安局龍崗區分局經偵支隊羈押，今年１月被遣送回國，曾指自己合共被羈押９０日

。曾夢向記者展示了一份拘留通知書及逮捕通知書，深圳公安１月８日起將曾夢羈押在看守所，

罪名是侵犯商業秘密，直至１月３１日正式逮捕，罪名是詐騙罪。

曾夢的事件在今年３月已有部分境外媒體報道過，綜合資料報道，曾夢稱自己多年前在摩納

哥丟失了一部公司電腦，華為舉報其報警回執屬造假，藉此詐騙了公司的一台電腦，價值

１８０００元人民幣。（ｅｙ）

