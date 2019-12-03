  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/12/2019 11:41

【華為動向】再有華為前員工自曝被誣偷電腦，遭公安羈押９０日

　　《經濟通通訊社３日專訊》華為前員工李洪元日前向媒體宣稱，前年底不獲華為續約後，自
己通過談判爭取到一筆３３萬元人民幣的離職補償金，半年後竟換來華為誣告敲詐勒索，他被公
安機關拘留了足足２５１日，期間不獲保釋，但他仍不認罪，最後在檢察院堅持不起訴下重獲自
由。事件持續發酵，內地互聯網上不乏聲討華為的聲音，但華為一則「如果李洪元認為他的權益
受到了損害，華為支持他運用法律武器維護自己的權益，包括起訴華為」的傲慢回應，令網民的
憤怒更升一級。
　　但在李洪元案曝光之前，已有華為前員工曾在網上曝光了自己類似的遭遇。華為無線地區部
前員工曾夢近日接受內地自媒體採訪，透露自己亦在公安局被拘留了９０日，相信和他向公司爭
取離職補償有關。
　　曾夢２０１２年入職華為，在公司工作了約６年，於去年４月公司和曾夢解除勞動合同，華
為人事部門同意按勞動合同法向他賠償其年薪的兩倍。直至去年１２月底，曾夢在泰國遊玩期間
，被深圳市公安局龍崗區分局經偵支隊羈押，今年１月被遣送回國，曾指自己合共被羈押９０日
。曾夢向記者展示了一份拘留通知書及逮捕通知書，深圳公安１月８日起將曾夢羈押在看守所，
罪名是侵犯商業秘密，直至１月３１日正式逮捕，罪名是詐騙罪。
　　曾夢的事件在今年３月已有部分境外媒體報道過，綜合資料報道，曾夢稱自己多年前在摩納
哥丟失了一部公司電腦，華為舉報其報警回執屬造假，藉此詐騙了公司的一台電腦，價值
１８０００元人民幣。（ｅｙ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS03/12/2019
【FOCUS】財赤「狼來了」恐成真 香港極需增長新動能
生財有道03/12/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：阿里未持貨不宜急追
國際動態03/12/2019
歐盟女主席 冀明年實現淨零排放
樓市「胡」言02/12/2019
新地西九高鐵站上蓋對後市啟示
生財有道02/12/2019
【本港經濟】陳茂波料今個財年政府或出現赤字 為15年以來首次
FOCUS02/12/2019
【FOCUS】內地PMI勁彈似曾相識 留意細節隱憂處處
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】皇室堡My Little Pony精品一套

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金