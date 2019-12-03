《經濟通通訊社３日專訊》據《新華社》從中國駐埃及大使館經濟商務參贊處獲悉，埃及銀
行、埃及商業國際銀行近日獲得埃及監管部門批准開通人民幣業務，可為企業辦理匯兌、結算、
出具信用證等業務。此前，卡塔爾國民銀行（埃及）、匯豐銀行（埃及）均開通了人民幣業務，
埃及國民銀行也拿到了開展人民幣業務的相關許可。
２０１６年年底，中國人民銀行與埃及中央銀行簽署雙邊本幣互換協議，規模為１８０億元
人民幣╱４７０億埃及鎊，旨在便利雙邊貿易和投資，維護兩國金融穩定。（ｗｌ）
03/12/2019 10:57
【聚焦人幣】多間埃及主要商業銀行開通人民幣業務
《經濟通通訊社３日專訊》據《新華社》從中國駐埃及大使館經濟商務參贊處獲悉，埃及銀
行、埃及商業國際銀行近日獲得埃及監管部門批准開通人民幣業務，可為企業辦理匯兌、結算、
出具信用證等業務。此前，卡塔爾國民銀行（埃及）、匯豐銀行（埃及）均開通了人民幣業務，
埃及國民銀行也拿到了開展人民幣業務的相關許可。
２０１６年年底，中國人民銀行與埃及中央銀行簽署雙邊本幣互換協議，規模為１８０億元
人民幣╱４７０億埃及鎊，旨在便利雙邊貿易和投資，維護兩國金融穩定。（ｗｌ）
|國際動態03/12/2019
歐盟女主席 冀明年實現淨零排放
|樓市「胡」言02/12/2019
新地西九高鐵站上蓋對後市啟示
|生財有道02/12/2019
【本港經濟】陳茂波料今個財年政府或出現赤字 為15年以來首次
|FOCUS02/12/2019
【FOCUS】內地PMI勁彈似曾相識 留意細節隱憂處處
|生財有道02/12/2019
《開市Good Morning》溫傑：中生製藥10元水平有支持
|興證快訊02/12/2019
談談阿里
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰