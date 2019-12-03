【聚焦人幣】多間埃及主要商業銀行開通人民幣業務

《經濟通通訊社３日專訊》據《新華社》從中國駐埃及大使館經濟商務參贊處獲悉，埃及銀

行、埃及商業國際銀行近日獲得埃及監管部門批准開通人民幣業務，可為企業辦理匯兌、結算、

出具信用證等業務。此前，卡塔爾國民銀行（埃及）、匯豐銀行（埃及）均開通了人民幣業務，

埃及國民銀行也拿到了開展人民幣業務的相關許可。

２０１６年年底，中國人民銀行與埃及中央銀行簽署雙邊本幣互換協議，規模為１８０億元

人民幣╱４７０億埃及鎊，旨在便利雙邊貿易和投資，維護兩國金融穩定。（ｗｌ）

