【人權法案】美國務院官員：中方反制措施是為轉移港人視線

《經濟通通訊社３日專訊》中國外交部昨日宣布，為反制美方簽署《香港人權與民主法案》

成法，中國決定暫停審批美軍艦機赴港休整申請，並制裁「美國國家民主基金會」、「人權觀察

」、「自由之家」等「支持反中亂港分子」的非政府組織。

美國國務院官員說，北京對美國非政府組織作出虛假指控，認為是轉移港人的合法關切；官

員又說，一直有軍艦成功訪問香港的悠久記錄，希望情況可以繼續下去。

而五角大樓發言人伊斯特伯恩中校（Ｄａｖｅ Ｅａｓｔｂｕｒｎ）發書面聲明說，軍艦到

香港和世界其他地方的港口訪問，為士兵提供了自由之外，亦擴大與接待港口之間的聯繫。對於

正在香港進行的抗議活動，美軍譴責不合理使用武力，敦促各方避免暴力並進行建設性對話。另

一名國防部官員說，中國的舉動不會對美軍行動產生影響。



＊人權觀察：指控「完全沒有根據」＊



「人權觀察」中國部研究員王亞秋在接受德媒採訪時表示，中國外交部針對該組織的指控「

完全沒有根據」。她表示，人權觀察不接受來自任何政府的資金，從未支持暴力，從未教唆他人

暴力犯罪，也從未支持過香港獨立。國際特赦組織駐港中國研究員潘嘉偉則表示，反制措施似乎

只是空洞的威脅，因遭到制裁的非政府組織並未於中國內地活動，基本上在中國內地沒有辦事處

，而多數於香港活動。若中方限制這些組織於香港地區的活動，反而會為組織的工作人員帶來更

大的實際威脅。（ｃａ）（ｚｚ）

