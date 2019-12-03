  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/12/2019 16:20

【人權法案】美國務院官員：中方反制措施是為轉移港人視線

　　《經濟通通訊社３日專訊》中國外交部昨日宣布，為反制美方簽署《香港人權與民主法案》
成法，中國決定暫停審批美軍艦機赴港休整申請，並制裁「美國國家民主基金會」、「人權觀察
」、「自由之家」等「支持反中亂港分子」的非政府組織。
　　美國國務院官員說，北京對美國非政府組織作出虛假指控，認為是轉移港人的合法關切；官
員又說，一直有軍艦成功訪問香港的悠久記錄，希望情況可以繼續下去。
　　而五角大樓發言人伊斯特伯恩中校（Ｄａｖｅ　Ｅａｓｔｂｕｒｎ）發書面聲明說，軍艦到
香港和世界其他地方的港口訪問，為士兵提供了自由之外，亦擴大與接待港口之間的聯繫。對於
正在香港進行的抗議活動，美軍譴責不合理使用武力，敦促各方避免暴力並進行建設性對話。另
一名國防部官員說，中國的舉動不會對美軍行動產生影響。

＊人權觀察：指控「完全沒有根據」＊

　　「人權觀察」中國部研究員王亞秋在接受德媒採訪時表示，中國外交部針對該組織的指控「
完全沒有根據」。她表示，人權觀察不接受來自任何政府的資金，從未支持暴力，從未教唆他人
暴力犯罪，也從未支持過香港獨立。國際特赦組織駐港中國研究員潘嘉偉則表示，反制措施似乎
只是空洞的威脅，因遭到制裁的非政府組織並未於中國內地活動，基本上在中國內地沒有辦事處
，而多數於香港活動。若中方限制這些組織於香港地區的活動，反而會為組織的工作人員帶來更
大的實際威脅。（ｃａ）（ｚｚ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
剖析天下03/12/2019
日本經濟 難迅速復甦
FOCUS03/12/2019
【FOCUS】財赤「狼來了」恐成真 香港極需增長新動能
生財有道03/12/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：阿里未持貨不宜急追
國際動態03/12/2019
歐盟女主席 冀明年實現淨零排放
樓市「胡」言02/12/2019
新地西九高鐵站上蓋對後市啟示
生財有道02/12/2019
【本港經濟】陳茂波料今個財年政府或出現赤字 為15年以來首次
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】皇室堡My Little Pony精品一套

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金