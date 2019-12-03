【ＦＯＣＵＳ】財赤「狼來了」恐成真，香港極需增長新動能

【ＦＯＣＵＳ】過往頻頻以年初「赤字預算」、年尾「轉虧為盈」進行預期管理的港府，今

次恐真的面臨「狼來了」。財爺波叔周一（２日）預警，本財政年度將錄１５年以來首次財赤（

上一次為２００４年ＳＡＲＳ後），意味年初預算案以回撥２１２億元房屋儲備金入庫房充數的

「財技」亦回天乏術。

儘管坐擁萬億財政儲備，理論上即使２０２０╱２１年度如市場預期般再錄財赤，亦無大礙

；惟面對終點仍遙遙無期的反修例風暴和中美貿易戰，既要力避重蹈２００３年緊縮政策的惡果

，又要解決「收入愈減、使費愈增」的悖論，港府實應首務平息社會風暴之餘，盡速為香港找尋

增長新動能。



＊回撥「財技」難救內外交困＊



財爺周一於立法會表示，由於本地經濟環境惡化，政府稅收及賣地收入減少，加上早前推出

不少額外的紓困措施，對港府財政或造成壓力，預計本財政年度將錄１５年以來首次財政赤字。

事實上，財爺年初公布２０１９╱２０預算案時已坦承此為「赤字預算」，若撇開由房屋儲備金

回撥的２１２億元，估算１６８億元盈餘實為４４億元赤字。

所謂人算不如天算，年初時以回撥「財技」整靚盤數的港府，斷未料到中美貿戰升級及一場

反修例風暴，空前攪動香港經濟生態，不單第三季ＧＤＰ陷結構性衰退，最新１０月份零售銷售

量更錄２６﹒２％的創紀錄最大跌幅。

截至１１月底，儘管佔庫房收入約兩成的的賣地收入已逾千億，表現尚可，但隨著零售、餐

飲、旅遊等業界大受打擊，對佔庫房收入約四分一的企業利得稅的影響料加速浮現；而樓宇交投

及港股成交亦受社會事件拖累，料影響印花稅進帳。



＊需續「應使則使」穩定信心＊



港府本財年收入能否達標年初估算的６２６１億元尚難定論，但「收入愈減、使費愈增」的

悖論似正逼近。繼早前合共逾２００億元三輪紓困措施後，特首林鄭月娥周二（３日）再宣布，

短時間內將再推出第四輪紓困措施；對政府庫房而言，相當於額外開支一再有來。

即便如此，業已開始的港府就來年財政預算案的諮詢，目前各界的反應仍是支持「應使則使

」，而非需如２００３年般削減醫療教育開支、暫緩推出新工程項目等。何解？皆因經濟寒冬之

下，「信心比黃金重要」，要穩住國際投資者和港人信心，港府須大力「撐企業保就業」，避免

倒閉、失業骨牌效應。

此外，本港人口老齡化趨勢難以逆轉，按政府早前估算，基本情境之下，政府若要保持現有

服務水平的開支總額年均增速需達５﹒３％，若按歷史趨勢增長更需達７﹒５％，換言之，開支

增速遠超經濟增速。對此，坐擁萬億財政儲備的港府，實應首務平息社會風暴之餘，盡速為香港

找尋增長新動能，勿再食老本！

