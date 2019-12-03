《經濟通通訊社３日專訊》政府公布，律政司司長鄭若驊將於今日（３日）返港後在香港國
際機場會見傳媒。傳媒須於下午五時半前到達機場政府貴賓室外的記者採訪區。
特首林鄭月娥今早被問到鄭若驊是否已返港時稱，鄭若驊仍在放病假，不便透露對方個人私
隱。
鄭若驊上月中旬在倫敦出席活動時被數十名示威者包圍，她在混亂中跌倒，即時向倫敦警察
報案，並要求當地警方嚴肅跟進，將兇徒繩之於法。她其後接受傳媒訪問時透露，醫生指其左手
手腕脫臼，故未能正常運作３個月至１年。（ｃｌ）（ｚｚ）
03/12/2019 15:52
【修例風暴】律政司司長鄭若驊將於下午五時半在機場會見傳媒
《經濟通通訊社３日專訊》政府公布，律政司司長鄭若驊將於今日（３日）返港後在香港國
際機場會見傳媒。傳媒須於下午五時半前到達機場政府貴賓室外的記者採訪區。
特首林鄭月娥今早被問到鄭若驊是否已返港時稱，鄭若驊仍在放病假，不便透露對方個人私
隱。
鄭若驊上月中旬在倫敦出席活動時被數十名示威者包圍，她在混亂中跌倒，即時向倫敦警察
報案，並要求當地警方嚴肅跟進，將兇徒繩之於法。她其後接受傳媒訪問時透露，醫生指其左手
手腕脫臼，故未能正常運作３個月至１年。（ｃｌ）（ｚｚ）
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