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03/12/2019 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２４億人幣，買建行美團沽港交所舜宇

　　《經濟通通訊社３日專訊》隨著中央於上周六（３０日）公布的１１月製造業ＰＭＩ勝預期
兼重上盛衰分界線，錄得５０﹒２，港股上周五（２９日）急插逾５００點後，周一高開１２８
點，升幅一度收窄至４６點，報２６３９３點，亦是全日最低位。後來，中國公布財新１１月製
造業ＰＭＩ錄得５１﹒８近３年新高，港股升幅即時擴大，最多曾漲１６５點，全日高見
２６５１１點。惟受累於本地地產股弱勢，港股最終僅升９８點或０﹒３７％，報２６４４４點

　　按額度計算，北水周一淨流入２４﹒２９億元人民幣，較上周五微增０﹒０８％。北水淨買
入最多的個股依次是建設銀行（００９３９）、美團點評（０３６９０）和騰訊控股
（００７００）；淨賣出最多的依次是港交所（００３８８）、舜宇光學（０２３８２）和小米
集團（０１８１０）。
　　主板成交６７０﹒６３億元，較上周五減少兩成半。其中港股通成交１０８﹒２億元，佔總
成交１６﹒１％。

＊北水續吸內銀，買建行貨最多＊

　　北水繼續吸納三大內銀股，建行獲力捧，淨買入達８﹒５億元，但收市無起跌，仍報
６﹒２３元。工行和農行分別亦錄淨買入１﹒５億及１﹒１億元。工行收報５﹒５６元，回軟
０﹒３６％；農行收報３﹒１９元，升０﹒６３％。
　　內地傳媒公布百大強房企１至１１月的累計權益銷售金額同比增長６﹒５％。其中頭三位之
一的融創（０１９１８）全日急漲６﹒９５％，收報４０﹒８元，破四十關口兼創７個月高。北
水亦高追融創，淨買入５４２６萬元。
　　據台灣傳媒報導，華為明年將全力發展５Ｇ手機，有傳將由鴻海拿下華為明年全數５Ｇ手機
代工訂單，總數預計達５０００萬部。惟北水力沽舜宇，淨沽出近１﹒５億元。舜宇收報
１２８﹒１元，跌０﹒１６％。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　建設銀行（００９３９）　　　　　８．４７　
　　美團點評（０３６９０）　　　　　２．８０　
　　騰訊控股（００７００）　　　　　１．９２　
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　１．５４　
　　農業銀行（０１２８８）　　　　　１．１２　　

　　淨沽出最多港股：
　　港交所　（００３８８）　　　　　－２．２４　
　　舜宇光學（０２３８２）　　　　　－１．４７　
　　小米集團（０１８１０）　　　　　－０．４０　
　　石藥集團（０１０９３）　　　　　－０．１２　
　　宇華教育（０６１６９）　　　　　－０．１１　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
（ｊｔ）

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