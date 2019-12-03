【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２４億人幣，買建行美團沽港交所舜宇

《經濟通通訊社３日專訊》隨著中央於上周六（３０日）公布的１１月製造業ＰＭＩ勝預期

兼重上盛衰分界線，錄得５０﹒２，港股上周五（２９日）急插逾５００點後，周一高開１２８

點，升幅一度收窄至４６點，報２６３９３點，亦是全日最低位。後來，中國公布財新１１月製

造業ＰＭＩ錄得５１﹒８近３年新高，港股升幅即時擴大，最多曾漲１６５點，全日高見

２６５１１點。惟受累於本地地產股弱勢，港股最終僅升９８點或０﹒３７％，報２６４４４點

。

按額度計算，北水周一淨流入２４﹒２９億元人民幣，較上周五微增０﹒０８％。北水淨買

入最多的個股依次是建設銀行（００９３９）、美團點評（０３６９０）和騰訊控股

（００７００）；淨賣出最多的依次是港交所（００３８８）、舜宇光學（０２３８２）和小米

集團（０１８１０）。

主板成交６７０﹒６３億元，較上周五減少兩成半。其中港股通成交１０８﹒２億元，佔總

成交１６﹒１％。



＊北水續吸內銀，買建行貨最多＊



北水繼續吸納三大內銀股，建行獲力捧，淨買入達８﹒５億元，但收市無起跌，仍報

６﹒２３元。工行和農行分別亦錄淨買入１﹒５億及１﹒１億元。工行收報５﹒５６元，回軟

０﹒３６％；農行收報３﹒１９元，升０﹒６３％。

內地傳媒公布百大強房企１至１１月的累計權益銷售金額同比增長６﹒５％。其中頭三位之

一的融創（０１９１８）全日急漲６﹒９５％，收報４０﹒８元，破四十關口兼創７個月高。北

水亦高追融創，淨買入５４２６萬元。

據台灣傳媒報導，華為明年將全力發展５Ｇ手機，有傳將由鴻海拿下華為明年全數５Ｇ手機

代工訂單，總數預計達５０００萬部。惟北水力沽舜宇，淨沽出近１﹒５億元。舜宇收報

１２８﹒１元，跌０﹒１６％。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

建設銀行（００９３９） ８．４７

美團點評（０３６９０） ２．８０

騰訊控股（００７００） １．９２

工商銀行（０１３９８） １．５４

農業銀行（０１２８８） １．１２



淨沽出最多港股：

港交所 （００３８８） －２．２４

舜宇光學（０２３８２） －１．４７

小米集團（０１８１０） －０．４０

石藥集團（０１０９３） －０．１２

宇華教育（０６１６９） －０．１１

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（ｊｔ）

