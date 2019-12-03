《日入而息》政府將推第四輪紓困措施，加徵關稅期限近港股走軟

《今天重點》﹡林鄭月娥稱短時間內推出第四輪紓困措施

﹡空運牌照局表示未收到港航就牌照附加新條件回覆

﹡政府表示１１月份住宅樓宇買賣合約按年升１１８％

﹡特朗普稱香港人權及民主法案無助中美貿易磋商；特朗普承認簽涉港法案無

助貿談，相信中方仍想達協議



《即日市況》﹡加徵關稅期限近，港股收跌５３點報２６３９１，創近兩個月低



《深滬股市》﹡憧憬國家隊救方正，尾盤氣氛轉佳滬綜指收升０﹒３％



《美元匯價》﹡貿談未明朗避險情緒增，貿易前景改善利紐元；歐元最新報１﹒１０７６

╱７８，日圓最新報１０８﹒８３╱８６



《公司資訊》﹡報道指港交所（００３８８）研新招股安排，明年底提方案

﹡王傳福卸任比亞迪精密製造董事長，傳為分拆電池業務鋪路

﹡平安壹帳通美國ＩＰＯ集資最多５﹒８億美元

﹡長實（０１１１３）薄扶林洋房屋苑申強拍

﹡恆地（０００１２）旗下「港匯東」招租，中低層呎租５０－６０元

﹡羚邦（０２２３０）外圍因素致收入下跌，未來致力擴展海外業務

﹡華領醫藥（０２５５２）承租上海市浦東新區物業，涉１﹒０３億元人民幣

﹡聯交所表示中國醫療集團（０８２２５）主席禁售期內買賣證券，違反上市

規則

﹡融信中國（０３３０１）１１月份合約銷售額按年升２５﹒９％

﹡中梁控股（０２７７２）１１月份合約銷售１６０億元人民幣，按月升

１４％

﹡合生創展集團（００７５４）首１１個月合約銷售金額按年升３５﹒３％

﹡當代置業（０１１０７）１１月份合約銷售額３５﹒１９億人民幣，按年升

１５％



《神州民企》﹡騰訊（００７００）明天將分享Ｎｉｎｔｅｎｄｏ Ｓｗｉｔｃｈ更新

﹡復星醫藥（０２１９６）子公司敏感藥通過仿制藥一致性評價

﹡戴姆勒與吉利控股本月將在杭州啟動高端專車出行服務

﹡禹洲（０１６２８）今年全年銷售有望超額完成達７００億元人民幣；禹洲

料大灣區收入貢獻逐步浮現，未來或分拆商業板塊



《中國要聞》﹡財政部就消費稅法公開徵意見

﹡平安表示截至上月末已斥逾５０億回購５７６０萬Ａ股

﹡暴風集團表示除實控人外所有高管辭職，有暫停上市風險

﹡中巴自貿協定再升級：７５％產品互免關稅

﹡首十一月房企海外發債逾６５０億美元，同比增五成

﹡工信部表示２０２５年新能源汽車銷售佔比達２５％左右；完善新能源汽車

購置稅等稅收優惠政策；首十月規模以上互聯網企業利潤增速同比回落

﹡民政部表示防範以養老服務名義的非法集資與欺詐銷售

﹡李克強就在「證照分離」改革全覆蓋試點作批示

﹡中小銀行支持政策將全面升級，構建資本補充長效機制

﹡境外投資者１１月在銀行間債市淨買入９８８億元人民幣

﹡千山藥機業績造假遭頂格罰款，或觸重大違法強制退市

﹡北大方正確認有央企願意參股，亦正和珠海國資委接觸；北京大學旗下北大

方正２０億人幣債逾期，市場震驚

﹡人行連續１０天停逆回購，今零投放零回籠

﹡人民日報表示美方把香港當反華工具是癡心妄想

﹡廣東表示將加快出台對港澳跨境服務貿易負面清單

﹡農業農村部表示千方百計保元旦春節和兩會期間豬肉供應

﹡上海發布推動服務業高質量發展的若干意見

﹡江蘇省部署「證照分離」改革全覆蓋試點

﹡路透分析指特朗普關稅政策逼使巴西不得不向中國靠攏

﹡環時推特表示中國將很快發布一份「不可靠實體清單」

﹡外媒表示華為希望在歐洲新建產能生產５Ｇ設備

﹡再有華為前員工自曝被誣偷電腦，遭公安羈押９０日

﹡多間埃及主要商業銀行開通人民幣業務

﹡東融系遭杭州公安偵查，年初被列為失聯私募機構

﹡國開行推出金融債券做市支持操作，提供市場流動性

﹡商務部表示上周豬肉批發價格下降３％

﹡ＴｉｋＴｏｋ涉限殘疾性少數人士短片傳播，被指歧視

﹡上海臨港新片區支持產業、研發用地提高容積率

﹡中證監同意華特氣體、龍軟科技科創板ＩＰＯ註冊

﹡新一批國產遊戲版號下發，騰訊、巨人網絡在列



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒３％，報１１５３１﹒５８點

﹡捷克布拉格擬與台北市簽署姐妹城市協議



《其他消息》﹡林鄭月娥稱短時間內推出第四輪紓困措施

﹡財庫局表示積金易暫定下周啟動招標，望顯著降行政費

﹡政府表示１１月份住宅樓宇買賣合約按年升１１８％

﹡巫堃泰稱持港航機票求助逾百，聯絡華航長榮望增班次

﹡空運牌照局表示未收到港航就牌照附加新條件回覆

﹡海航控股獲４０億銀團貸款解困香港航空

﹡聯工盟吳敏兒關注港航能否保持半年現金流水平

﹡萊坊料明年一般住宅樓價將輕微下跌５％；萊坊預測明年港島區甲級寫字樓

租金下降６－８％

﹡特朗普稱香港人權及民主法案無助中美貿易磋商；特朗普承認簽涉港法案無

助貿談，相信中方仍想達協議

﹡花旗推出一站式手機開戶服務，最快１０分鐘內完成開戶手續

﹡張曉明稱更自信地推進具有澳門特色「一國兩制」成功實踐

﹡讚揚澳門「一國兩制」，栗戰書稱北京對港澳要求一樣

﹡深股通額度全日用２８﹒８億元，陸股通連續１４日流入；滬股通額度全日

用１７﹒５億元，陸股通淨流入近３５億

﹡２０２１年到期銀債本月派第２次息，年利率３﹒２厘

﹡萊坊表示現時港島區寫字樓業主並沒有出現減租的情況



《修例風暴》﹡美國國務卿蓬佩奧呼籲香港各方避免採用暴力；美國務院官員表示中方反制

措施是為轉移港人視線

﹡英媒表示金融機構拒聘香港人，擔心影響與中國關係

﹡外交部表示美組織向反中亂港分子提供支持理應受到制裁

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