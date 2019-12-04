《經濟通通訊社４日專訊》民主黨於美國國會眾議院公布對總統特朗普的彈劾報告之際，美
國聯邦上訴法院下令兩家銀行需要向國會提供其財務記錄。
紐約聯邦上訴法院裁判小組作出裁決，德意志銀行和第一資本需要向國會提供特朗普的生意
和個人財務記錄。上訴裁判小組的裁決現暫緩一周生效，以待向最高法院上訴。
特朗普與其子女、集團一直堅決拒絕公開財務記錄予國會，而在裁決下民主黨或將能夠更全
面調查行政部門的任何利益衝突，以及總統是否違反了《憲法》的薪酬條款。（ａｌ）
04/12/2019 08:57
《國際要聞》特朗普上訴失敗，德銀須提供其財務記錄予國會
《經濟通通訊社４日專訊》民主黨於美國國會眾議院公布對總統特朗普的彈劾報告之際，美
國聯邦上訴法院下令兩家銀行需要向國會提供其財務記錄。
紐約聯邦上訴法院裁判小組作出裁決，德意志銀行和第一資本需要向國會提供特朗普的生意
和個人財務記錄。上訴裁判小組的裁決現暫緩一周生效，以待向最高法院上訴。
特朗普與其子女、集團一直堅決拒絕公開財務記錄予國會，而在裁決下民主黨或將能夠更全
面調查行政部門的任何利益衝突，以及總統是否違反了《憲法》的薪酬條款。（ａｌ）
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