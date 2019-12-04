【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社４日專訊》上市公司除了派息外，每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀

錄合資格股東，設定截止過戶日期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素

，股價因而波幅加大，投資應加以留意。

匯銀智慧社區（０１２８０）公布擬改名為「奇點國際」，及建議股份合併，按每２０股合

併為１股，明年１月７日生效。該股以收市價７﹒３仙計，若每手買賣單位維持２０００股，每

手股份市值將由１４６元改為２９２０元，價值超過２０００元，從而遵守上述聯交所買賣規定

。合股將於。匯銀智慧社區今日早市股價跌１０﹒９６％，報６﹒５仙。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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寶龍地產（０１２３８） 每一百股可優 ５╱１２ ９╱１２ －

先認購一股寶龍商業管理股份

金粵控股（０００７０） 五供九， ２３╱１２ ３０╱１２－３╱１ ３１╱１

供股價１２仙

中汽內飾（０００４８） 五合一 ２７╱１２ － －

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註：以各公司最新公布為準



表列１個月內藍籌股除息日期：



藍籌股 （編號） 派息 除淨日期

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中國生物製藥 （０１１７７） 第三次中期息２仙 １０╱１２

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