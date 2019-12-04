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即市新聞

04/12/2019 13:15

【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

　　《經濟通通訊社４日專訊》上市公司除了派息外，每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀
錄合資格股東，設定截止過戶日期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素
，股價因而波幅加大，投資應加以留意。
　　匯銀智慧社區（０１２８０）公布擬改名為「奇點國際」，及建議股份合併，按每２０股合
併為１股，明年１月７日生效。該股以收市價７﹒３仙計，若每手買賣單位維持２０００股，每
手股份市值將由１４６元改為２９２０元，價值超過２０００元，從而遵守上述聯交所買賣規定
。合股將於。匯銀智慧社區今日早市股價跌１０﹒９６％，報６﹒５仙。

表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：　
　
上市公司（編號）　　　　　事項　　　　除淨╱生效　　　　　截止過戶　　　　開始買賣
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
寶龍地產（０１２３８）　每一百股可優　　５╱１２　　　　　９╱１２　　　　　　－
　　　　　　　　　　　　先認購一股寶龍商業管理股份
金粵控股（０００７０）　五供九，　　　２３╱１２　３０╱１２－３╱１　　　３１╱１　
　　　　　　　　　　　　供股價１２仙
中汽內飾（０００４８）　五合一　　　　２７╱１２　　　　　　－　　　　　　　　－　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
註：以各公司最新公布為準　
　
表列１個月內藍籌股除息日期：　

藍籌股　　　　　（編號）　　　　　　　　派息　　　　　　　　　　　　　　　除淨日期　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中國生物製藥　　（０１１７７）　　第三次中期息２仙　　　　　　　　　　　　１０╱１２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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