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即市新聞

04/12/2019 09:22

貿易戰恐再升溫，恒指低開３１９點報２６０７１，國指跌１０１點

　　《經濟通通訊社４日專訊》美國總統特朗普於倫敦出席會議時候表示，關於貿易戰何時結束
，他指「沒有期限」，並指下年大選之後就會知道真相。市場解讀為貿易戰可能還要延期多一年
，亞洲股市今早普遍低走，日經跌２７８點，首爾指數跌１２點，港股方面則低開３１９點，恆
指再度上演二萬六攻防戰。中信股份（００２６７）低開逾４％，為開市表現最差之藍籌，內房
股普遍回吐，潤地（０１１０９）、碧桂園（０２００７）低開近３％。恆生指數開報
２６０７１點，跌３１９點或跌１﹒２１％，主板成交２３﹒６３億元。國企指數開報
１０２５４點，跌１０１點或跌０﹒９８％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌１﹒６４％，報５７元；港交所（００３８８）跌
０﹒５７％，報２４６元；騰訊（００７００）跌０﹒９７％，報３２７﹒８元；中移動（００
９４１）跌１﹒８５％，報５８﹒３元；友邦保險（０１２９９）跌１﹒２７％，報７８元。

　　恆指十大開市跌幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中信股份（００２６７）　　　９﹒４６元　　　跌４﹒２５％
　　華潤置地（０１１０９）　　３４﹒５０元　　　跌２﹒９５％
　　碧桂園　（０２００７）　　１０﹒８２元　　　跌２﹒８７％
　　恆安國際（０１０４４）　　５０﹒００元　　　跌２﹒４４％
　　創科實業（００６６９）　　５８﹒８０元　　　跌２﹒３３％

　　中石油　（００８５７）　　　３﹒５０元　　　跌２﹒２３％
　　太古Ａ　（０００１９）　　６８﹒１０元　　　跌２﹒２３％
　　長實集團（０１１１３）　　５０﹒７０元　　　跌２﹒２２％
　　中國人壽（０２６２８）　　１９﹒４４元　　　跌２﹒２１％
　　中國旺旺（００１５１）　　　６﹒６６元　　　跌２﹒２０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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