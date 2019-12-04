《盤後部署》美中貿易戰陰霾籠罩，港股於２５８００點見支持

《經濟通通訊社４日專訊》美國總統特朗普表示，或到明年１１月總統大選後，才與中國達

成貿易協議。中美落實首階段協議恐再被延長，美股隔晚（３日）全線回吐。港股方面亦低開

３１９點報２６０７１，隨後一度短暫失守二萬六關口，低見２５９９５點。午後沽壓未見大幅

減少，最終恆指收報２６０６２點，挫３２８點或１﹒２５％，主板成交７１８﹒５７億元，與

昨日成交大致持平。國指收報１０２５４點，跌１０１點或０﹒９８％。

內地Ａ股走勢不一，上證綜指收報２８７８點，跌６點或跌０﹒２３％。深成指收報

９６８７點，升３０點或升０﹒３１％，兩市成交３５５６﹒７５億人幣，按日增逾２％。



＊美方態度強硬，中美雙方落實貿協遙遙無期＊



對於上日特朗普表示貿易戰將「沒有限期」，美國商務部長羅斯指其言下之意或表示，相比

起在某個限期前達成協議，更重要的是能達成一個合適的貿易協議，因為中美兩國還需要確定中

國採購農產品的細節、一些結構性問題和完成初步協議的執行機制等。此話顯現美方態度強硬，

除了不急於簽定貿易協議外，協議內容亦需滿足他們的要求。另外，亦有美國官員支持特朗普其

押後簽貿易協議的決定，增添市場對中美貿易戰情況的憂慮。

市場憧憬美國就業人數可望提升，預期美國１１月ＡＤＰ就業人數或增加至１３﹒８萬人，

並推算星期五（６日）公布的美國１１月非農就業人數亦有所增加，而失業率下降，平均工資上

升。若就業人數上升達市場預期，市場將對美國經濟復甦有一定信心。

而明日歐盟將公布歐元區國內生產總值ＧＤＰ，屆時亦會反映歐洲的經濟情況，其結果亦會

即時影響全球投資市場。



＊十天線穿百天五十天線，形成兩個死亡交叉＊



羅斯表示，如果中美未來兩周沒有突破，美國將如期在本月１５日對中國加徵更多關稅，現

時距離限期僅餘不足兩星期，而美方表現不退讓，令如期加徵關稅的機會大大提升。由於暫時市

面上負面因素居多，預料短期港股上升空間不會太大，除非傳出重大的利好消息，否則港股難以

有突破性的逆轉。

技術走勢上，恆指十天線（２６６８８點）於本周接連跌穿百天線（２６７２０點）及

５０天線（２６６２７點），形成兩個「死亡交叉」，屬利淡訊號。加上恆指保力加通道三線均

向下移，ＭＡＣＤ熊差距仍然擴大，反映恆指短期有很大機會繼續尋底，暫以十月初的上升裂口

底部，約２５８００點作支持。（ｊｔ）

