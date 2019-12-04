《古臣周記－古臣》基金好大機會粉飾櫥窗，缸友或跟手炒物管！？

《古臣周記》踏入十二月，基金今年又會唔會粉飾櫥窗呢？今年香江魚缸除咗因為中美貿易

戰，再加上香江政治問題嘅兩重打擊之下，已經拖累魚缸喺亞太區嘅表現，亦令大部分主動基金

表現都唔係太好。１２月係季結又係年結，所以基金經理都不得不重視，為咗展示畀客戶睇基金

嘅良好表現，都會落力搞靚個倉，而今年市道咁差，估計「粉飾櫥窗」嘅機會相當高！



＊儲局減息人事變動，聖誕鐘買匯豐難應驗＊



喺基金換馬之際，好多缸友都想跟手炒返一轉！至於今年基金仲會唔會有「聖誕鐘、買匯豐

」嘅效應呢？阿臣就覺得機會細咗Ｄ，因為本身大象（００００５）業務就唔抵幫，而公司管理

層人員又多次傳出變動，再加上花旗國上個月開始減息，對匯控嘅投資收益程度上有一定影響。

內同外都無咩利好消息，匯控今年未必同以往一樣有咁多炒作。

一般嚟講，基金須披露十大持倉股票，所以通常臨近月結、季結同年結，基金經理為咗令自

己個倉更省鏡，就會喺年結季結前會調整投資組合，沽出弱勢股，買入強勢股。基金經理鐘意嘅

強勢股係指業績靚仔，兼防守力強嘅股份。



＊內房業績造好，物管股有帶挈兼防跌力強＊



如果要數今年又多缸友炒、業績唔錯、抗跌力又強嘅板塊，諗嚟諗去物管股都走唔甩！尤其

物管股近排喺逆市之中逆境求生大家有目共睹，由下半年開始市況唔好時，部分物管股更多次破

頂，好似碧桂園服務（０６０９８）、雅生活服務（０３３１９）同中海物業

（０２６６９）。而且物管股收入增長穩定，喺大市反覆情況底下反而仲可以繼續向上，係用嚟

避險嘅不二之選。

神州最新公布１１月房屋銷售數據，按年上升２８巴仙勝過「孖屐」預期，而花旗亦估計內

房商１２月銷售回升趨勢可持續。以１１月嘅數據嚟睇，估計內房股今年超過往年嘅全年銷售目

標應該唔難。內房銷售做得唔錯，固然可以帶挈埋個仔物管股。



＊碧桂園服務市盈率高，等回落２３蚊吸納＊



阿臣曾經講過，物管股賺唔賺到錢，就要睇佢收費管理面積有幾多，因為愈多面積，佢嘅管

理費就可以收得愈多。比較熱門嘅兩大物管股上半年嘅在管面積同合約面積方面，雅生活合共有

５﹒３億平方米，而碧桂園服務則合共有逾８億平方米。股價方面，兩者近排都略有回調做整固

，但阿臣認為物管股暫時累積升幅太多，前者可待回落至２４銀附近再買入；後者雖然有阿媽碧

桂園（０２００７）撐腰，而且阿媽仲要係神州第一大內房，但考慮阿仔目前市盈率太高，加上

目前有回調跡象，等佢回落去２３蚊買似乎穩陣Ｄ。

香江魚缸近排較為波動，今日仲一度失守埋二萬六，所以阿臣都係等市況比較穩定時再買貨

，個倉暫時就唔搞住，留返Ｄ現金靜觀其變，等待時機再買貨。



表列截至１２月４日（１１：３０ａｍ止）阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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港股：

金界 ２０００股 ９﹒６５ １３﹒８４ ２７６８０

煤氣 １０００股 １６﹒００ １４﹒７２ １４７２０

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ １０股 １０９７﹒００ １０９２﹒００ １０９２０

瑞聲科技 ５００股 ４８﹒５０ ５４﹒８５ ２７４２５

平安好醫生 ５００股 ５２﹒９０ ５２﹒０５ ２６０２５

阿里巴巴 １００股 １７６﹒００ １９０﹒６０ １９０６０

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股票市值 ： １２５８３０元

剩餘現金 ： 約４２４７８元

組合淨值 ：約１６８３０８元

組合本月收益表現： ＋２﹒２％（截至上月底止組合淨值：１６４６７１元）

組合累計收益表現： ＋６０﹒３％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至今日１１：３０ａｍ

