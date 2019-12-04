《談國論企－黎偉成》非製造業１１月份加速擴張

《談國論企》中國的非製造業商務活動指數於２０１９年１１月份加速擴張，與扭轉１０及

９月份放緩之象，主要受困惠於服務業止跌回升，反而建築業漲幅略為收窄，結合製造業採購經

理指數ＰＭＩ重回臨界點，使綜合ＰＭＩ產出指數５３﹒７環比急漲１﹒７百分點，完全收復上

月份回落１﹒１個百分點回落之數。此可見特朗普對華所掀貿戰，對中國的經貿及服務行業無疑

造成頗不輕的困擾，卻暫時未阻反覆往上行進的步伐。



＊民生及金融所需較高景氣區有良性啟示＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，非製造業商務活動指數於２０１９年１１月份所達

之５４﹒４，較對上一個月大幅攀升１﹒６個百分點，完完全全收復１０月份５２﹒８環比跌

０﹒９個百分點、９月份回落０﹒１個百分點之失地，而８月份升０﹒１個百分點和７月份跌

０﹒５個百分點，情況有頗為明顯的單月好轉。

非製造業近期擴張態勢反覆中有所改善，乃受惠於（甲）服務業再呈理想的表現，最新情況

為（一）商業活動指數於２０１９年１１月份達５３﹒５，較對上一個月高２﹒１個百分點，並

收復１０月份５１﹒４環比跌１﹒６個百分點失地之餘，更提升０﹒５個百分點，而９月份５３

環比升０﹒５個百分點，和８月份５２﹒５回落０﹒４個百分點和７月份５２﹒９回落０﹒５個

百分點，可見近況相當良佳。

國家統計局較為具體資料表明「從行業大類看，郵政業、住宿業、電信廣播電視和衛星傳輸

服務業、貨幣金融服務業、資本市場服務、保險等行業商務活動指數位於５８以上較高景氣區間

，業務總量快速增長。鐵路運輸業、道路運輸業、餐飲業、房地產業等行業商務活動指數位於收

縮區間」，我之解讀為（Ｉ）擴張前列的行業於１１月份所處「５８以上較高景氣區間」，相對

於１０月份所處５５提升３個百分點，亦回復９月份持平於８月份的５８，當然高於７的５６而

又低於６月份的６０以上的高位景氣區間可見「景氣」情緒反覆好轉，擴張力度亦有所提升。

國家統計局較為具體資料表明「從行業大類看，航空運輸業、郵政業、互聯網軟件信息技術

服務等行業商務活動指數位於５５以上較高景氣區間，業務總量繼續保持較快擴張。批發業、資

本市場服務、房地產業等行業商務活動指數位於收縮區間」。

尤其需要留意的，為擴張行業中之前列行業以（ｉ）郵政、住宿行業居於榜首二位，可見民

生所需有所提升，特別郵政業，已是連續兩個月的快速擴張，惹人注目；住宿業由收縮轉擴張，

該與居民境內外遊活動轉活有關，而１１月份又非遊遊旺季，以消費為主的內需強也。

持續踞於高位者，為（ｉｉ）互聯網軟件信息技術服務快速擴張，乃受惠於５Ｇ開始步入商

用化的新時代、新階段；相信電信廣播電視和衛星傳輸服務稍遲會重返快速擴張行列。



＊建築業投入產品及銷售價升使商務略收縮＊



至於（ｉｉｉ）貨幣金融服務業、資本市場服務、保險等行業，亦處於「５８以上較高景氣

區間」，當然有十分良性的啟示，因這幾個行業與金融投資有十分密切關係，意味著居民不僅對

基本生活需求有提升，更強化對金融等高層面的需求。

（ＩＩ）低於臨界點者，仍然為房地產業，卻排名於第四位，而前三位為鐵路運輸業、道路

運輸業、餐飲業，與１０月份前二位之批發業、資本市場服務，又有所不同。

服務業的（二）新訂單分類指數，於２０１９年１１月份環比大幅提升２﹒１個百分點，更

重回臨界點５０以上水平的５０﹒５，而１０月份達４８﹒４環比大幅回落１﹒３個百分點。

（三）從業人員分類指數４７﹒８，環比回升０﹒２個百分點，１０月份４７﹒６回落０﹒１個

百分點，相對於９月份４７﹒７所跌０﹒５個百分點的幅度，有所收窄。

和（四）投入品價格分類指數於２０１９年１１月份達５２﹒６，環比上升１﹒７個百分點

，但仍較１０月份５０﹒９環比跌１﹒９個百分點的幅度低０﹒２個百分點；此使銷售價格即使

上升２﹒７個百分點，亦只是達到５１﹒１。

（乙）建築業尚可：（１）商務活動指數於２０１９年１１月份環比跌０﹒８個百分點，仍

處於臨界點較高以上的水平５９﹒６，而１０月份６０﹒４環比大幅上升２﹒８個百分點，故尚

可接受。尤其是（２）新訂單分類指數５６環比升１﹒２個百分點，而１０月份為５４﹒８環比

回落０﹒３個百分點，亦有良性啟示。

（３）投入產品價格分類指數是月份達５６﹒３環比升３﹒２個百分點，高於上月份所升的

０﹒６個百分點；（４）銷售價格分類指數升０﹒２個百分點為５２﹒６，低於１０月份升

０﹒８個百分點至５２﹒２的幅度。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

