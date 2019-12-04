《異動股》舜宇光學（０２３８２）跌逾２％，惟獲大和調高目標價

《經濟通通訊社４日專訊》舜宇光學（０２３８２）現價跌２﹒３２％，報１２６﹒１元，

失廿天線（１２６﹒３０元）；成交約６９萬股，涉資８７１７萬元。

貿易戰局勢再度升溫，部分手機設備股明顯回吐，舜宇盤中低見１２６﹒１元。惟大行大和

發表研究報告，將其目標價由１３７元升至１５０元，評級維持「買入」。

現時，恆生指數報２６１０２點，跌２８８點或跌１﹒０９％，主板成交１１２﹒９９億元

。國企指數報１０２７２點，跌８３點或跌０﹒８１％。

上證綜合指數報２８７７點，跌７點或跌０﹒２６％，成交２４９﹒２８億元人民幣。

深證成份指數報９６６４點，升６點或升０﹒０７％，成交３８８﹒７１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇光學 （０２３８２） １２６﹒１０元 跌２﹒３２％

比亞迪電子（００２８５） １４﹒０２元 跌０﹒５７％

通達集團 （００６９８） ０﹒５７元 無升跌

丘鈦科技 （０１４７８） １１﹒７８元 跌０﹒５１％

富智康集團（０２０３８） １﹒３５元 升０﹒７５％

瑞聲科技 （０２０１８） ５５﹒６５元 升０﹒６３％

鴻騰精密 （０６０８８） ２﹒４９元 跌１﹒１９％

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（ｕｌ）

