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即市新聞

04/12/2019 09:49

《異動股》舜宇光學（０２３８２）跌逾２％，惟獲大和調高目標價

　　《經濟通通訊社４日專訊》舜宇光學（０２３８２）現價跌２﹒３２％，報１２６﹒１元，
失廿天線（１２６﹒３０元）；成交約６９萬股，涉資８７１７萬元。
　　貿易戰局勢再度升溫，部分手機設備股明顯回吐，舜宇盤中低見１２６﹒１元。惟大行大和
發表研究報告，將其目標價由１３７元升至１５０元，評級維持「買入」。
　　現時，恆生指數報２６１０２點，跌２８８點或跌１﹒０９％，主板成交１１２﹒９９億元
。國企指數報１０２７２點，跌８３點或跌０﹒８１％。
　　上證綜合指數報２８７７點，跌７點或跌０﹒２６％，成交２４９﹒２８億元人民幣。
　　深證成份指數報９６６４點，升６點或升０﹒０７％，成交３８８﹒７１億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學　（０２３８２）　１２６﹒１０元　　　跌２﹒３２％
　　比亞迪電子（００２８５）　　１４﹒０２元　　　跌０﹒５７％
　　通達集團　（００６９８）　　　０﹒５７元　　　無升跌
　　丘鈦科技　（０１４７８）　　１１﹒７８元　　　跌０﹒５１％
　　富智康集團（０２０３８）　　　１﹒３５元　　　升０﹒７５％
　　瑞聲科技　（０２０１８）　　５５﹒６５元　　　升０﹒６３％
　　鴻騰精密　（０６０８８）　　　２﹒４９元　　　跌１﹒１９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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