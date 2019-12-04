【駐京專電】中誠信：料明年經濟增速進一步回落，但仍有一定韌性

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》穆迪與中誠信共同舉辦２０２０年信用展望

研討會在北京舉行。中誠信董事長毛振華指出，在趨勢性因素與短期因素疊加、國際與國內不利

因素強化的作用下，２０２０年經濟增速將進一步回落，但經濟運行仍有一定韌性，對２０２０

年經濟增長無需過度悲觀。

毛振華認為，２０２０年中國經濟下行壓力依然存在。一方面，導致中國經濟下行的趨勢性

因素並未出現明顯改善甚至存在惡化的態勢：中美貿易衝突和全球經濟繼續走弱決定了全球化紅

利處於快速下滑期：工業利潤的持續負增長以及製造業份額的持續下滑說明瞭作為中國經濟傳統

動能之一的工業化紅利遞減不僅沒有止跌，反而在近期出現加速的態勢；人口老齡化的加快、流

動人口負增長以及儲蓄率持續下滑說明人口紅利依然處於加速遞減期；改革攻堅期決定了新一輪

的改革紅利還沒有完全出現，特別是民企信心仍有不足，民間投資低迷，經濟增長內生動能較弱

。

另一方面，經濟短期走弱因素依然存在，基建投資受制於地方政府收支壓力回暖幅度有限，

「房住不炒」基調下房地產投資面臨融資約束，固定資產投資難有明顯起色，消費受到居民部門

收入增長放緩與債務壓力加大的雙重制約，全球經濟走弱與中美博弈下出口仍面臨不確定性。綜

合來看，在趨勢性因素與短期因素疊加、國際與國內不利因素強化的作用下，２０２０年經濟增

速將進一步回落。

毛振華還對當前宏觀政策選擇提出了建議，認為宏觀政策應避免再走過去十年加槓桿穩增長

的老路，而是要做好增量改革，在具體的政策選擇上堅持穩增長、防風險雙底線思維，重點推進

兼顧穩增長與防風險的農村土地制度改革、提高股本率等改革措施。

他指出，雖然今年經濟持續下行，但已經好於去年底市場的悲觀預期，從中長期視角來看經

濟增速只是回歸到２０１０－２０１９平均下降的趨勢之中，並沒有出現超出平均趨勢之外的下

滑。但他同時提醒，２０１９年經濟運行中所出現的增速放緩與結構分化加劇態勢依然值得高度

關注。

