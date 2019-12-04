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04/12/2019 15:02

【駐京專電】中誠信國際：融資市場回暖，人民幣貸款同比增長

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》穆迪與中誠信共同舉辦２０２０年信用展望
研討會在北京舉行。中誠信國際董事長閆衍表示，２０２０年ＧＤＰ增速可能進一步下台階。從
信用市場來看，隨著寬信用政策的持續發力，融資市場出現回暖。人民幣貸款同比增長，信貸結
構改善；信用債發行量已經超過１０萬億元（人民幣．下同），創歷史新高，淨融資額同比明顯
增多；而非標融資收縮趨勢也呈現放緩趨勢。
　　從融資成本來看，貸款利率、債券發行成本以及債券市場收益率及信用利差均較２０１８年
整體回落。在融資市場整體回暖的同時，融資分化趨勢卻持續加大。特別是上半年發生了包商事
件後，市場流動性分層現象持續，並進一步導致信用分化。２０１９年以來信用資源進一步向優
質企業集中，新發債等級進一步向ＡＡＡ等級集中，同時國企發行規模佔比也有所提升。
　　在整體經濟未明顯改善，同時市場流動性分層加劇情況下，尾部企業信用風險仍在持續釋放


＊前１１月債券市場違約規模超千億元，超去年水平＊

　　２０１９年以來，債券市場違約風險維持高位。前１１月，債券市場違約規模超過千億元，
已超過去年全年水平。其違約主體仍以民營企業為主，民企總違約規模超過８０％。短期來看，
中國信用市場仍面臨多重挑戰：從內部環境來看，中國經濟下行壓力仍然較大，中美兩國貿易爭
端在過去兩年不斷「反復」，近期雖有緩和趨勢，但未來不確定性仍較高，中國經濟運行的外部
複雜性上升。２０２０年資管新規將迎來最後過渡期，新規下金融機構業務模式的轉變勢必對信
用市場產生一定衝擊。

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