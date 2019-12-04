《午市前瞻》中美貿談若仍未有進展，港股料再下試２５５００點

《經濟通通訊社４日專訊》隔晚美股回吐，美國總統特朗普表示對於貿易戰何時了結是「沒

有限期」，令市場解讀為貿易戰時間再被延長，美股連跌三日且資金外流，令金價急升及債息率

下跌，亞洲股市今早普遍低開低走，港股方面亦低開３１９點報２６０７１，隨後一度失守二萬

六關口，低見２５９９５點。與貿易戰相關股份回吐，舜宇光學（０２３８２）雖獲大和唱好，

但午收仍低走逾３％為半日表現最差藍籌，而內房股及本地地產股一同捱沽。最終半日恆指收報

２６０７７點，跌３１３點或跌１﹒１９％，主板半日成交３８５﹒０３億元。國企指數報１０

２５５，跌９９點或跌０﹒９７％。

內地Ａ股兩市走勢升跌不一，上證綜合指數報２８７４點，跌９點或跌０﹒３４％，半日成

交８２５﹒５１億元人民幣；深證成分指數報９６７５點，升１７點或升０﹒１８％，半日成交

１３５０﹒９６億元人民幣。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌１﹒３８％，報５７﹒１５元；港交所

（００３８８）跌１﹒０５％，報２４４﹒８元；騰訊控股（００７００）跌０﹒９７％，報

３２７﹒８元；中移動（００９４１）升０﹒２５％，報５９﹒５５元；友邦（０１２９９）跌

１﹒６５％，報７７﹒７元。



＊內房股走弱拖累大市氣氛，本地地產股一同捱沽＊



早前多間內房公布１１月銷售業績數據強勁，惟外圍股市走弱，加上受貿易戰因素影響，離

岸人民幣走弱，由７﹒０２水平一下急跌至７﹒０６水平，內房股捱沽，中海外（００６８８）

跌２﹒９％，報２６﹒７５元；華潤置地（０１１０９）跌１﹒９７％，報３４﹒８５元；融創

中國（０１９１８）跌０﹒９７％，報４０﹒７５元；萬科企業（０２２０２）跌０﹒８４％，

報２９﹒４５元；碧桂園（０２００７）跌１﹒６２％，報１０﹒９６元；中國恆大

（０３３３３）跌１﹒１３％，報１９﹒１８元。

經濟轉弱下，本港樓市氣氛交投淡靜，萊坊執行董事、估價及諸詢部主管林浩文表示，經濟

步入衰退對香港未來樓市帶來負面影響，預計到今年底一般住宅樓價會較今年５月頂峰時下跌約

８％，料明年一般住宅樓價將輕微下跌５％。本港地產股今早全面回吐，恆基地產

（０００１２）跌０﹒６６％，報３７﹒４元；新地（０００１６）跌１﹒５９％，報

１１１﹒２元；新世界（０００１７）跌１﹒９６％，報１０元；長實集團（０１１１３）跌１

﹒７４％，報５０﹒９５元；太古地產（０１９７２）跌０﹒２％，報２４﹒６元。

受貿易戰影響，手機設備股明顯回吐，雖然舜宇光學獲大和唱好，目標價由１３７元升至１

５０元，惟今日受外圍股市氣氛影響，仍跌３﹒４９％，報１２４﹒６元；瑞聲科技

（０２０１８）跌１﹒０８％，報５４﹒７元；比亞迪電子（００２８５）跌１﹒９９％，報１

３﹒８２元；通達集團（００６９８）無升跌，報０﹒５７元；丘鈦科技（０１４７８）跌

２﹒３６％報１１﹒５６元。



＊金價急漲部分金礦股反彈，公用股隨市下跌＊



受貿易戰影響，隔晚現貨金價抽升逾１％，連帶本港部分黃金股一同造好，招金礦業

（０１８１８）升５﹒４５％，報８﹒５２元；山東黃金（０１７８７）升６﹒９４％，報１７

﹒２６元；中國黃金國際（０２０９９）升２﹒７４％，報６﹒３８元；中國白銀（００８１５

）升８％，報０﹒８１元；紫金礦業（０２８９９）跌０﹒６６％，報３﹒０２元。

貿易戰因素一下子令資金從市場流入國債，其中十年期美國國債由１﹒８厘搶低至失守 １

﹒７厘關口，低見１﹒６９９厘，現反彈２０點子，升１﹒１９％，報１﹒７２９厘，公用股今

早普遍隨市低走，中電控股（００００２）跌０﹒５６％，報７９﹒５元；中華煤氣

（００００３）跌１﹒０８％，報１４﹒７２元；電能實業（００００６）跌０﹒９１％，報

５４﹒７元；港燈（０２６３８）逆市升０﹒４％，報７﹒５７元；港鐵（０００６６）跌０﹒

５８％，報４３﹒１５元；領展（００８２３）跌０﹒５％，報７８﹒８５元。

內險股今早同樣捱沽，雖然平保（０２３１８）累積動用５０億元回購Ａ股，但對ＡＨ股兩

地股價並無起色，Ｈ股今日再跌１﹒５６％，報８８﹒６元。中國太平（００９６６）跌

１﹒２１％，報１８﹒０２元；新華保險（０１３３６）跌１﹒３３％，報２９﹒６５元；人保

（０１３３９）跌０﹒９６％，報３﹒１元；國壽（０２６２８）跌２﹒２１％報１９﹒４４元

。



＊連敬涵﹕中港經濟股不宜沾手，建議留意半導體股＊



中美貿易談判再遇挫折，在本月達成首階段協議的憧憬迅速降溫。勤豐證券資產管理董事總

經理連敬涵向《經濟通通訊社》表示，首階段貿易協議未必可以在１２月達成，若最終美國仍於

１２月１５日落實對中國貨品的新一輪關稅，市況將會更差。在這兩周內，若貿易談判方面未有

好消息，他認為，港股將失去２６０００點的支持，甚至進一步下試至２５５００點。

關於資金部署方面，他認為香港經濟相關的股份暫不宜沾手，至於早前急漲的內房股，他亦

表示不宜部署，原因是與中國經濟相關。相反，他較看好科技相關的新經濟股，因為較少受貿易

戰影響，例如國內近年積極發展的半導體行業。他建議留意華虹半導體（０１３４７）及

ＡＳＭ太平洋（００５２２），其中前者可待回落至１４元水平吸納，上望１７元。

（ｙｋ，ｕｌ）

