【北水炒Ｄ乜】淨流入２７﹒５億人幣，買建行工行沽港交所宇華

《經濟通通訊社４日專訊》美國總統特朗普表示，或到明年１１月總統大選後，才可望與中

國達成貿易協議。中美落實首階段協議恐再被延長，美股隔晚（３日）全線回吐。港股周三亦低

開３１９點報２６０７１，隨後一度短暫失守二萬六關口，低見２５９９５點。午後沽壓未見大

幅減少，最終恆指收報２６０６２點，挫３２８點或１﹒２５％。

按額度計算，北水全日淨流入２７﹒５億元人民幣減少逾３％。北水淨買入最多的個股依次

是建設銀行（００９３９）、工商銀行（０１３９８）、中國移動（００９４１）；淨賣出最多

的依次是港交所（００３８８）、宇華教育（０６１６９）、騰訊控股（００７００）。

主板成交７１８﹒５７億元升０﹒８５％。其中港股通成交９６億元，佔總成交１３﹒４％

。



＊中移動見五年低位，北水趁機吸納＊



北水淨買入建行的貨量，仍遠遠拋棄其他股份，全日北水淨買入近８億元。惟建行收跌

０﹒４８％，報６﹒１７元。

中移動盤中見５８﹒３元觸及逾五年低位，不過北水趁低吸納，淨買入逾２億元。中移動收

報５９﹒２５元，微跌０﹒２５％。

另一方面，宇華教育發行逾廿億元換股債，購回現有債券，全日急漲４﹒６５％報５﹒４元

。北水見高先行獲利，淨沽出約１億元。

據路透知情人士報道，中國人臉識別技術公司曠視科技將規模約３９至７８億元的香港

ＩＰＯ推遲至２０２０年。同時，港交所成北水力沽對象，全日北水淨沽出１﹒５億元。港交所

收報２４５元，軟０﹒９７％。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

建設銀行（００９３９） ７．６４

工商銀行（０１３９８） ２．２９

中國移動（００９４１） ２．０８

美團點評（０３６９０） １．７５

小米集團（０１８１０） １．４８



淨沽出最多港股：

港交所 （００３８８） －１．５１

宇華教育（０６１６９） －１．０７

騰訊控股（００７００） －０．３７

融創中國（０１９１８） －０．２５

中信銀行（００９９８） －０．１９

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（ｊｔ）

