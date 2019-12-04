《美元走勢－羅明立》日圓受惠避險升至１０８﹒５，美元不容有失

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０８﹒６８ １０８﹒４６ １０８﹒６５

歐元╱美元 １﹒１０８４ １﹒１０７２ １﹒１０８２

英鎊╱美元 １﹒３００３ １﹒２９８７ １﹒２９９５

美元╱瑞郎 ０﹒９８７６ ０﹒９８６０ ０﹒９８６７

美元╱港元 ７﹒８３００ ７﹒８２６５ ７﹒８２９６

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《美元走勢》周二（３日）未有重要經濟數據，但金融市場大幅波動。中美貿易談判有惡化

跡象，中國對美方近期就香港問題的表態不滿，採取反制措施，同時堅持美方需取消所有關稅才

願意簽署首階段貿易協議；特朗普昨日表示沒有對協議定下死線，仍然強調協議肯定不平等，甚

至指等到明年總統大選後才達成協議也沒問題。

消息令市場樂觀情緒有變，加上美國跟法國及巴西在貿易問題上也準備開戰，導致一些敏感

股份股價受挫，道指曾跌超過４５０點。美元則繼續調整，但跌幅不大，歐元仍受制於１﹒１１

的阻力，主要是歐元區基本面跟央行貨幣政策的負面因素影響；而日圓受惠避險而造好，升至

１０８﹒５０兌１美元，剛好是５０天線，而之前兩次日圓高位在１０７﹒８０╱１０８﹒２０

區域，美元不容有失。

連升兩日的澳元見調整，澳洲第三季ＧＤＰ按季增長０﹒４％，略低於預期的０﹒５％，昨

日央行議息後維持利率不變，央行對經濟看法並不太差，但重申會維持寬鬆貨幣政策，市場仍然

相信明年２月將再減息０﹒２５％。短線澳元在０﹒６９會有阻力，區間炒作為合。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１０２０ １﹒１１５０ １﹒０９７０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 買入紐元 ０﹒６４８０ ０﹒６６００ ０﹒６４３０

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

