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即市新聞

04/12/2019 16:04

《美元走勢－羅明立》日圓受惠避險升至１０８﹒５，美元不容有失

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒６８　　　１０８﹒４６　　　１０８﹒６５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０８４　　　１﹒１０７２　　　１﹒１０８２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３００３　　　１﹒２９８７　　　１﹒２９９５
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８７６　　　０﹒９８６０　　　０﹒９８６７
　　　美元╱港元　　　　７﹒８３００　　　７﹒８２６５　　　７﹒８２９６
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》周二（３日）未有重要經濟數據，但金融市場大幅波動。中美貿易談判有惡化
跡象，中國對美方近期就香港問題的表態不滿，採取反制措施，同時堅持美方需取消所有關稅才
願意簽署首階段貿易協議；特朗普昨日表示沒有對協議定下死線，仍然強調協議肯定不平等，甚
至指等到明年總統大選後才達成協議也沒問題。
　　消息令市場樂觀情緒有變，加上美國跟法國及巴西在貿易問題上也準備開戰，導致一些敏感
股份股價受挫，道指曾跌超過４５０點。美元則繼續調整，但跌幅不大，歐元仍受制於１﹒１１
的阻力，主要是歐元區基本面跟央行貨幣政策的負面因素影響；而日圓受惠避險而造好，升至
１０８﹒５０兌１美元，剛好是５０天線，而之前兩次日圓高位在１０７﹒８０╱１０８﹒２０
區域，美元不容有失。
　　連升兩日的澳元見調整，澳洲第三季ＧＤＰ按季增長０﹒４％，略低於預期的０﹒５％，昨
日央行議息後維持利率不變，央行對經濟看法並不太差，但重申會維持寬鬆貨幣政策，市場仍然
相信明年２月將再減息０﹒２５％。短線澳元在０﹒６９會有阻力，區間炒作為合。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１０２０　　　１﹒１１５０　　　１﹒０９７０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　買入紐元　　０﹒６４８０　　　０﹒６６００　　　０﹒６４３０
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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