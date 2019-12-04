美國第３大電訊商Ｔ－Ｍｏｂｉｌｅ在全美首推５Ｇ服務之際，美國國務卿蓬佩奧再警告歐
盟，勿讓中國通訊設備商華為協助建設５Ｇ；而在美國圍堵下，華為冀於歐洲生產５Ｇ設備，在
美研發中心擬遷往加拿大。
蓬佩奧在《歐洲政治周報》撰文，敦促歐洲各國將安全置於優先位置，必須讓值得信賴的設
備商，參與其５Ｇ建設。
蓬佩奧列舉華為曾在捷克、波蘭、德國、英國和美國等國家遭受指控，分別涉嫌從事間諜活
動、竊取知識產權及賄賂腐敗等。《香港經濟日報》
04/12/2019 08:22
【華為風波】美卿再警告歐盟勿讓華為協助建設５Ｇ
美國第３大電訊商Ｔ－Ｍｏｂｉｌｅ在全美首推５Ｇ服務之際，美國國務卿蓬佩奧再警告歐
盟，勿讓中國通訊設備商華為協助建設５Ｇ；而在美國圍堵下，華為冀於歐洲生產５Ｇ設備，在
美研發中心擬遷往加拿大。
蓬佩奧在《歐洲政治周報》撰文，敦促歐洲各國將安全置於優先位置，必須讓值得信賴的設
備商，參與其５Ｇ建設。
蓬佩奧列舉華為曾在捷克、波蘭、德國、英國和美國等國家遭受指控，分別涉嫌從事間諜活
動、竊取知識產權及賄賂腐敗等。《香港經濟日報》
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